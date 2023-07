Ashley Young: Everton poursuit un accord pour l’ancien défenseur de Manchester United et d’Aston Villa | Nouvelles du football

Ashley Young subira son examen médical à Everton mardi avant de déménager à Goodison Park.

Le joueur de 38 ans est un agent libre après avoir quitté Aston Villa à l’expiration de son contrat cet été.

Young a refusé d’autres offres de la Premier League, du Championnat et de l’Europe en faveur d’Everton.

Ashley Young a remporté la Premier League et la FA Cup avec Manchester United





On pense que l’accord porte sur un contrat d’un an avec une option de 12 mois supplémentaires.

Everton a échappé de peu à la relégation la saison dernière et n’a pas encore signé de contrat cet été.

Young doit rejoindre l’équipe de Sean Dyche pour un camp de pré-saison en Suisse cette semaine, avant un match amical contre le Stade Nyonnais vendredi.

La lumière enfin au bout du tunnel pour Everton ?

Le président Bill Kenwright s’est retiré de son rôle





L’histoire malheureuse d’Everton semble être une saga sans fin.

Bouleversement du conseil d’administration, conflits financiers, contestation judiciaire d’un ancien directeur et ainsi de suite.

Mais peut-être, juste peut-être qu’il y a de la lumière au bout d’un long tunnel dans la dernière annonce du club concernant la mise en place d’un conseil d’administration intérimaire, ainsi que des nouvelles de New York concernant le dépôt d’une société par les futurs investisseurs MSP Sports Capital qui a confirmé investissement totalisant 130 millions de livres sterling.

Les groupes de supporters réclament depuis un certain temps la suppression du conseil d’administration actuel.

Alors que 75 % de cette demande a été acceptée avec le départ de la PDG Denise Barrett-Baxendale, du directeur financier Grant Ingles et du membre non exécutif du conseil d’administration Graeme Sharp, la plus grande attention a sans doute été dirigée vers le président Bill Kenwright et, avec le annonce qu’il restera en poste pendant une période de transition, de nombreux partisans ont exprimé leur inquiétude que rien n’ait changé ou ne changera.