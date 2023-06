Ashley Westwood pense que l’Inter Milan n’est pas l’opprimé contre Manchester City

Inévitable versus incertain.

Richesse vs dette.

Nouveau contre ancien.

Manchester City contre l’Inter Milan.

La finale de la Ligue des champions de l’UEFA peut être considérée comme une bataille sur le terrain entre le monstre chic et l’épave également, Pep Guardiola et Simone Inzaghi étant de pures antithèses.

Cette saison, Manchester City a déjà remporté la Premier League ainsi que la FA Cup et vise un triplé, tandis que l’Inter Milan a terminé troisième de la Serie A mais a remporté la Coppa Italia.

Les Nerazzurri sont de retour en finale continentale après 13 ans, tandis que les Cityzens espèrent enfin remporter leur tout premier UCL après avoir hésité ces dernières saisons.

Même si beaucoup ont déjà qualifié la finale de fatalité, Manchester City étant qualifiée de « favorite », Ashley Westwood n’est cependant pas prête à qualifier l’Inter Milan de « opprimé ».

« La pression sera là mais au bout du compte, c’est toujours une finale de Ligue des champions. Vous avez joué toutes les saisons pour arriver à cette occasion. Donc, vous ne penserez pas à être des outsiders », a déclaré Ashley Westwood lors d’une interaction.

» Vous aurez juste la pression de la situation du match de la foule de l’occasion. Peu importe qu’ils soient un outsider ou non. Ils (l’Inter) sont toujours capables de gagner ce match. C’est n’est pas gagné d’avance », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé si le sens tactique d’Inzaghi serait sous le scanner lors d’un match de haut niveau contre Guardiola, l’un des meilleurs managers du moment, Westwood pense qu’aucun des managers ne changera son plan de match pour l’occasion.

« Ne pensez pas qu’Inzaghi va changer et je suis convaincu que Guardiola ne changera pas, nous savons à quoi nous attendre des deux côtés. Cela ne dépendra que de ces moments clés de la journée. L’Inter Milan défendra en nombre et attaquera en contre. Quant à Manchester City, peuvent-ils mettre fin à leurs opportunités, car en fin de compte, malgré toute votre domination, vous devez toujours mettre le ballon au fond des filets », a-t-il déclaré.

L’Inter Milan compte pas mal d’anciens joueurs de Manchester – Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitaryan, Matteo Darmian et Edin Dzeko – dans ses rangs, Westwood pense que la « vengeance » ne sera certainement pas dans leur esprit.

« Ils essaieront de faire tout ce qu’ils peuvent pour empêcher Manchester City de remporter le triplé. Chaque joueur sur ce terrain comprendra à quel point il est important de gagner et comprendra le prestige, l’histoire de la victoire et de l’obtention de cette médaille. Manchester City a eu des équipes aussi capables pendant trois, quatre ou cinq ans et ils n’ont pas réussi à le gagner. Ils en sauront plus que quiconque sur ce qu’il faut pour gagner et à quel point c’est important », a déclaré Westwood.

« Ne pensez pas que les anciens joueurs feront une différence car c’est une si grande compétition », a ajouté Westwood.

Regardez la couverture EN DIRECT de la finale de l’UEFA Champions League 2022-23 : Manchester City vs Inter Milan sur les chaînes Sony Sports Ten 2 (anglais), Sony Sports Ten 3 (hindi) et Sony Sports Ten 4 (tamoul et télougou) le 11 juin 2023 à partir de 12h30 IST.