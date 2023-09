Ashley Westwood : l’ancien milieu de terrain de Burnley salue l’impact de Lionel Messi dans la Major League Soccer | Actualités footballistiques

Ashley Westwood affirme que l’impact de Lionel Messi dans la Major League Soccer a été « incroyable » et estime que l’enthousiasme pour ce sport aux États-Unis augmente au-delà de toutes attentes suite à son transfert au Charlotte FC.

Le milieu de terrain de 33 ans a affronté l’Inter Miami de Messi en quart de finale de la Coupe des Ligues en août, où l’international argentin a trouvé le chemin des filets lors d’une victoire 4-0, l’un des 11 buts en 11 matches qu’il a inscrits depuis son arrivée. dans le Sunshine State.

Messi, aux côtés de Sergio Busquets et Jordi Alba, a aidé le club de David Beckham à remporter cette compétition ainsi qu’à une finale de l’Open Cup, soulignant le battage médiatique et l’enthousiasme qui ont accompagné sa signature lors du mercato estival.

Westwood a dit Sports aériens: « Tout ce qu’il a apporté en MLS a été incroyable. J’ai joué contre des joueurs incroyables en Premier League mais même à son âge, il est toujours le meilleur que j’ai jamais affronté.

« Sergio Busquets au milieu de terrain aussi, il voit juste des choses que les autres ne voient pas. Sans Busquets, je pense que Messi aurait un peu plus de mal mais il a Busquets au milieu de terrain pour le trouver à chaque passe.

Image:

Ashley Westwood s’attaque à Lionel Messi de l’Inter Miami





« Jouer contre lui a été un véritable honneur, mais il a pris le dessus sur nous, alors j’espère que nous ferons du bon travail quand il viendra vers nous ! »

Charlotte a été fondée en tant que club de MLS il y a à peine trois ans par l’homme d’affaires et propriétaire des Panthers de la Caroline, David Tepper, et partage le terrain avec l’équipe de la NFL au stade Bank of America, qui accueille régulièrement entre 35 000 et 40 000 personnes pour les matches de MLS.

Westwood partage un vestiaire avec l’ancien ailier de Burnley et des Rangers Scott Arfield ainsi que l’ancien arrière droit de Derby et Wigan Nathan Byrne et le duo polonais Kamil Jozwiak et Karol Swiderski.

Le skipper de Charlotte admet qu’il a été « surpris » par le niveau de football en MLS et estime que son expérience en Premier League de 286 apparitions pour Burnley et Aston Villa sur 10 saisons va être bénéfique pour l’équipe.

Grâce à l’IA, nous pouvons entendre Lionel Messi parler couramment l’anglais. À votre avis, comment cela sonne-t-il ?



Westwood a déclaré : « Ça a été incroyable, tout ce à quoi je m’attendais et plus encore. Les stades, le niveau du football, c’est phénoménal et m’a pris par surprise.

« Ils font un excellent travail ici et ils auront la Coupe du monde ici dans quelques années, donc c’est définitivement en augmentation. Le nombre de jeunes enfants que je vois jouer dans tous les camps de football a vraiment, vraiment augmenté. rapide.

« Nate (Nathan Byrne), Andy Quy (entraîneur adjoint) et Aron Hyde (entraîneur des gardiens) sont tous anglais et Scott Arfield aussi, et les gars américains sont incroyables et très professionnels. La façon dont ils se comportent, vous pouvez dire qu’ils ont été bien élevés dans le système collégial.

« Recevoir le brassard, je ne m’y attendais pas mais ce fut un véritable privilège de diriger ce club, c’est aussi un grand club. Je suis vraiment honoré et je veux rester ici pour le long avenir et avoir un grand J’en fais partie, c’est tellement nouveau.

« Les jeunes (de l’équipe) demandent toujours à quoi ressemblent certains joueurs de la Premier League et ils l’ont suivi toute leur vie et c’est bien de leur donner un aperçu de la Premier League, ils adorent ça. »

Image:

Ashley Westwood vit sa vie en MLS avec le Charlotte FC





Westwood, qui a succédé à Christian Fuchs en tant que capitaine du club plus tôt cette année, a troqué le Lancashire contre la Caroline du Nord en janvier et estime qu’il a rajeuni sa carrière aux États-Unis après avoir vu la fin de son séjour à Burnley gâchée par une blessure à la cheville à long terme.

Il a ajouté : « Il m’a probablement fallu environ 18 mois pour revenir complètement là où j’étais et cela ne fait que deux mois environ que je me sens de nouveau au meilleur de ma forme.

« J’étais dans une très mauvaise situation, c’était une blessure horrible. Je n’avais jamais eu de blessure, le maximum pendant lequel j’étais absent était de 10 jours avec une tension musculaire.

« Nick McCarthy, le physiothérapeute de Burnley, m’a permis de continuer, un grand bravo à lui. Je pense que je l’ai même rendu fou mais il m’a aidé à m’en sortir.

« Lorsque le déménagement à Charlotte a eu lieu, cela m’a donné un nouveau souffle, un nouveau défi et une aventure. En tant que famille, nous avions toujours parlé de jouer à l’étranger et de venir en Amérique, j’ai pleinement apprécié et adopté cela.

« J’ai toujours l’impression que je peux jouer pour toujours, j’ai toujours l’impression d’avoir à nouveau 20 ans. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée.

« Ça m’a pris du temps mais j’y suis finalement arrivé, pour moi c’est l’intensité de la ligue avec l’intensité, c’est non-stop et n’importe qui peut battre n’importe qui. Vous avez les ‘DP’ (Joueurs désignés). C’est C’est une ligue difficile mais j’y prends vraiment du plaisir, la famille aussi et nous profitons de chaque seconde. »

GRATUIT À REGARDER : Faits saillants de l’affrontement de Premier League entre Burnley et Tottenham.



L’arrivée de Westwood à Charlotte a également coïncidé avec une tragédie dont le club est encore sous le choc après la mort du défenseur Anton Walkes dans un accident de bateau avant le début de la saison.

Il a ajouté : « Nous avons eu un début difficile, nous avons eu une tragédie en pré-saison et cela bouleverse encore tout le monde. Je ne pense pas que nous nous en remettrons un jour, nous l’emmenons partout où nous allons.

« Il est partout dans les vestiaires, il est sur chaque maillot. Sa petite amie et ses enfants jouent toujours un rôle important dans le club et les épouses et petites amies l’ont amenée et c’est de cela qu’il s’agit. Nous créons un club familial ici. « .

Concernant la forme du club, Westwood a déclaré : « Nous commençons lentement à performer, la façon dont nous avons commencé en Coupe des Ligues était bonne, nous faisions des allers-retours à Dallas et cela a été en quelque sorte le catalyseur de notre saison.

« Les trois derniers matchs que nous avons dominés, nous avons dominé le LA Galaxy, et nous avons bien fait à domicile contre Orlando. Nous y arrivons, nous ne sommes pas loin des play-offs. Nous avons un match difficile ce samedi contre DC. United et si nous gagnons, nous nous mettons dans une excellente position. »

Faits saillants de l’affrontement du deuxième tour de la Coupe Carabao entre Nottingham Forest et Burnley.



L’ancien club de Westwood affronte Nottingham Forest, en direct Football du lundi soir, suite aux défaites contre Manchester City, Aston Villa et Tottenham suite à leur promotion dans l’élite.

Malgré le mauvais début de vie de Burnley en Premier League, il soutient l’ancien manager Vincent Kompany pour éviter la relégation cette saison et se rassembler pour poursuivre le succès après la bataille de la saison dernière vers le titre de champion.

Lundi 18 septembre à 18h30



Coup d’envoi à 19h45





Westwood a déclaré: « Les matchs de Premier League ont lieu ici le matin parce que nous avons cinq heures de retard, donc quand je me réveille, je mets les matchs Prem en marche.

« Vincent Kompany a fait un travail incroyable, il a été incroyable avec moi en me laissant venir ici. Il espérait que j’allais jouer mais je voulais un nouveau défi et il a été formidable avec ça.

« Ils ont eu un début difficile, j’ai regardé leur match contre Man City et j’ai pensé qu’ils étaient excellents et méritaient beaucoup plus. C’est une de ces choses dans le football, City a des joueurs incroyables qui peuvent faire le spectacle.

Image:

Ashley Westwood a passé six saisons à Burnley





« Je pense que Burnley ira bien, la Premier League est un animal différent et vous pouvez être facilement puni, mais j’espère qu’ils pourront s’appuyer sur la belle saison qu’ils ont connue l’année dernière en essayant de survivre, puis de reconstruire.

« Son aura, c’est un homme incroyable et un être humain formidable. Le travail qu’il a fait et la façon dont il les fait jouer a été phénoménal.

« J’étais là-bas pour emmener mon garçon suivre une formation à l’académie à Burnley et Vinny était toujours là, travaillant à 22 heures du soir, il ne s’éteint pas donc il met certainement son travail à l’abri des regards des gens et j’espère qu’il en sera récompensé. »