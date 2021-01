Ashley Walters et Noel Clarke de BULLETPROOF ont taquiné des combats explosifs, des accidents de voiture et des émeutes dans les prisons dans la nouvelle série à venir.

Les deux stars – qui jouent les copains flics Pike et Bishop dans l’émission Sky One – ont levé le voile sur ce que les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir lors de la spéciale en trois parties sur l’Afrique du Sud plus tard ce mois-ci.

Cela vient après qu’il ait été confirmé en novembre qu’une série dérivée serait présentée en première au début de cette année.

Dans une vidéo exclusive de style faux documentaire BTS avec The Sun Online, les acteurs ont expliqué à quoi ressemblait le tournage de la spéciale dans ce beau pays.

Le réalisateur Sarmad Masud a révélé qu’ils savaient toujours que le troisième volet du drame populaire aurait lieu pendant l’hiver britannique, alors la star de Top Boy et l’acteur de l’âge adulte ont élaboré un plan pour filmer ailleurs.

Le duo a pensé que le lieu idéal pour filmer serait l’une des capitales de l’Afrique du Sud – Cape Town.

Noel, 44 ans, a taquiné: «Pour ces émissions spéciales, je pense que les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que nous livrons tout le temps.

« Plus d’action, de cœur et d’âme, de camaraderie, sauf au soleil! Travailler avec une équipe sud-africaine a été incroyable. »

Ashley, 37 ans, a ajouté: « Il y a des talents vraiment brillants ici. Nous avons eu la chance de les avoir avec nous. »

Le maître des accessoires David Ryan Chandlier, la costumière Lauren Miller, le directeur de la photographie Andy McDonnell, le coordinateur des cascades Kerry Gregg et leur propre armurier Ollie Steel ont fait du spectacle un énorme succès.

Les meilleurs amis Aaron Bishop (Clarke) et Ronnie Pike Jr. (Walters) se retrouvent dans de nombreuses situations délicates pendant leurs «vacances» en Afrique du Sud.

Les deux hommes sont impliqués dans un certain nombre de leurs propres cascades explosives et ont pu mettre la main sur de véritables armes à feu, notamment un Vektor SP1, un Glock 17 et un Browning Hi Power.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à des scènes explosives avec un certain nombre de poursuites en voiture, des cris massifs, des sauts de bâtiments et même l’utilisation de grenades réelles pour faire exploser les choses.

S’exprimant au sujet de leurs cascades, Ashley a déclaré: « Aucune offense à l’équipe de cascades à Londres, mais l’équipe de cascadeurs ici est vraiment, vraiment bonne. »

Il a ajouté: « De toute évidence, le niveau monte lorsque vous pouvez faire de plus grandes choses. J’espère que c’est pour cela que les gens reviennent.

« L’ambiance que nous avons, c’est une aventure. »

Noel a poursuivi: « Il y a quelque chose dans cette série qui est juste différent. Nos personnages sont racontables … »

« Ce que vous voyez à l’écran, c’est comment nous sommes de toute façon hors caméra. C’est l’ambiance que nous aimons avoir sur le plateau. C’est ce qui fait que ça marche », a ajouté Ashley.

Le spin-off, produit par Vertigo Films, suit les deux essayant de retrouver une fille disparue qui a été kidnappée juste sous les yeux.

Bien qu’ils soient en vacances, le couple sait qu’il est de leur devoir d’essayer de l’aider à la retrouver.

Après avoir frappé nos écrans pour la première fois en mai 2018, suivie d’une deuxième saison, diffusée plus tôt cette année, les fans seront ravis d’apprendre qu’ils n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir ce qui se passera.

Le producteur exécutif de Sky, Paul Gilbert, a précédemment parlé de la nouvelle série et a déclaré: «Nous sommes vraiment ravis de voir le duo de flics préféré de la télévision en action, mais transporté des rues méchantes de Londres à l’une des plus belles côtes de la la planète.

« Joués avec brio par Noel et Ashley, Bishop et Pike offriront une balade palpitante du Nouvel An aux fans inconditionnels de la série et aux nouveaux téléspectateurs, alors qu’ils naviguent dans un monde inconnu pour demander justice dans leur style inimitable. »

Le co-fondateur de Vertigo Films, Allan Niblo, a précédemment taquiné: «Je suis ravi que Bishop et Pike éclatent sur nos écrans de télévision avec un rayon de soleil pour égayer un janvier terne.

« Attendez-vous au carnage, au chaos et à la camaraderie alors qu’ils affrontent de redoutables nouveaux ennemis. »

Bulletproof: l’Afrique du Sud est diffusée à 21h le mercredi 20 janvier sur Sky One et NOW TV.