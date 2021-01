La star de BULLETPROOF, Ashley Walters, craignait pour la vie des cascadeurs dans ce qu’il a décrit comme la spéciale Afrique du Sud « absolument folle ».

Le drame policier a troqué l’agitation de Londres pour la ville exotique et animée de Cape Town en Afrique du Sud, et les acteurs ont rapidement découvert jusqu’où l’équipe de cascadeurs était prête à aller.

Après s’être inspiré de films avec une grande valeur de cascades tels que Lethal Weapon et Bad Boys, la star de Top Boy Walters, 38 ans, a admis qu’il cherchait toujours des moyens de rendre les cascades plus grandes et meilleures.

Mais même il ne pouvait pas croire aux risques que l’équipe de cascadeurs en Afrique du Sud était prête à prendre, alors qu’il partageait une séance de questions-réponses exclusive: « Les cascadeurs là-bas, ne les offensez pas, ils sont fous, ils vont juste faire un peu des choses folles et folles.

«Là où nous utilisons beaucoup de CGI au Royaume-Uni, nous faisons beaucoup de post-production où nous ajoutons des choses, des coups de feu de tout, là-bas, cela se passe réellement.

En conséquence, les réactions d’Ashley et de sa co-vedette Noel Clarke, 45 ans, pendant le tournage étaient très réelles, et le premier a félicité l’équipe pour son professionnalisme tout au long de son temps sur le plateau.

Walters a poursuivi: « Les choses se passent à côté de votre tête, les murs se brisent, ce qui prend du temps à s’installer, et la réaction que vous obtenez de notre part est vraiment réelle la plupart du temps.

«Il y a d’énormes séquences de cascades là-dedans où nous pensions que les gens auraient pu perdre la vie si je suis honnête, parce que c’était absolument fou.

« Mais l’équipe de cascadeurs est vraiment très professionnelle et incroyable. »

Avec le célèbre trio de flics de Ronnie Pike, Aaron Bishop et Sarah Tanner prêts à se lancer sans doute dans leur plus grand défi à ce jour dans Rainbow Nation, les stars ont eu leur mot à dire sur ce qu’elles aimeraient que les fans retiennent du nouveau lot d’épisodes.

L’ancienne star d’EastEnders Lindley Coulson, 60 ans, a déclaré: « Je voudrais qu’ils retiennent que l’Afrique du Sud est un personnage incroyable en son sein et qu’ils regardent peut-être lire sur l’Afrique du Sud et son histoire. »

Elle a ajouté: « Je pense aussi peut-être à la camaraderie de ces deux (Walters et Clarke), à ​​leur histoire et à leur amitié. »

Bien que n’étant pas la destination de tournage originale, Ashley a décrit le tournage en Afrique du Sud comme « la meilleure expérience qu’ils aient jamais vécue » et « qu’ils n’oublieront jamais », et espère que les téléspectateurs seront bien divertis.

Pendant ce temps, Noel a décrit la nouvelle saison comme un « phare de lumière » dans ce qui a été des temps très éprouvants et difficiles pour tout le monde, et pense que des temps meilleurs sont à l’horizon.

Bulletproof: l’Afrique du Sud est diffusée à 21h le mercredi 20 janvier sur Sky One et NOW TV