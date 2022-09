Ashley Wadsworth : l’homme plaide coupable de meurtre

Un Britannique a plaidé coupable du meurtre de sa petite amie canadienne, qui lui rendait visite en Angleterre mais avait décidé de rentrer chez elle au début de la semaine où elle a été assassinée.

Jack Sepple, 23 ans, a admis avoir tué Ashley Wadsworth, 19 ans, à Chelmsford Crown Court dans l’Essex, à environ deux heures au nord-est de Londres.

Christy Gendron, la mère de Wadsworth, n’a pas dormi en attendant de connaître les détails de l’audition de Sepple.

Gendron a déclaré qu’elle avait reçu un appel téléphonique d’une personne qui était au tribunal qui lui avait dit que Sepple avait plaidé coupable, ce qui la choquait puisqu’elle avait prévu de se rendre en Angleterre pour le procès.

«Tellement dépassée», a-t-elle déclaré à CTV News Vancouver. «Soulagé que nous n’ayons pas un long procès à subir car cela a été suffisamment horrible. Et puis, c’était doux-amer parce que ça ne ramène pas notre Ashley. Donc, même si nous obtenons une longue peine, cela ne la ramènera pas.

Dans un communiqué, le sergent-détective. Scott Egerton a écrit: “Les preuves contre Sepple sont si accablantes qu’il n’a eu que très peu d’options que d’admettre sa culpabilité.”

Gendron a déclaré que sa fille avait un visa de six mois pour visiter Sepple et devait rentrer à la maison en avril.

Dans l’un des derniers messages de Wadsworth sur Facebook, elle a téléchargé des photos d’elle-même avec Sepple dans divers lieux touristiques, qualifiant cela de “voyage incroyable à Londres”.

La meilleure amie de Wadsworth, Tianna Kowalchuk, a déclaré que la mort de Wadsworth avait été un choc car elle n’avait jamais révélé ce qui se passait derrière les sourires.

“Elle m’envoyait un message et m’envoyait des photos et elle avait l’air heureuse sur les photos”, a déclaré Kowalchuk. “Elle était ravie de rentrer à la maison et elle voulait même qu’il vienne éventuellement visiter le Canada.”

Mais Wadsworth s’est confiée à sa sœur aînée et à sa mère et a révélé qu’elle était prête à rentrer à la maison plus tôt que prévu.

“Évidemment, elle n’était pas contente”, a déclaré Gendron. Elle n’a pas pu discuter des détails car l’affaire est toujours devant les tribunaux.

Elle a révélé le 1er février qu’elle avait aidé Wadsworth à acheter un billet de retour pour le 3 février. Elle a été tuée le jour où elle a obtenu un nouveau billet d’avion.

“J’espère juste que son histoire pourra faire prendre conscience des problèmes de violence domestique”, a déclaré Gendron. “Si une fille ou un gars a des craintes pour sa sécurité… J’espère que cette histoire pourra sauver la vie de quelqu’un et qu’il prendra des mesures pour tendre la main.”

Sepple sera condamné le mois prochain.

Gendron prévoit être présente à l’audience de détermination de la peine pour fournir sa déclaration de victime et rendre visite à ceux qui ont soutenu sa famille.



Avec des fichiers de La Presse Canadienne