Ashley veut purifier l’air avec Chris

Après avoir accusé un mari de la draguer et de « flirter » avec son amie, une Vraie femme au foyer du Potomac veut purifier l’air lors de la finale de la saison, et BOSSIP a un premier aperçu exclusif.

Dans l’épisode de dimanche de #RHOP, les téléspectateurs verront les dames à la sortie vidéo “Insecure” de Candice Dillard Bassett où son mari Chris sera à nouveau un sujet de discussion.

Ashley Darby demande à Candiace si elle peut parler à Chris étant donné qu’elle a allégué qu’il l’avait contactée sur IG et que son amie Deborah a allégué qu’il l’avait draguée.

“Chris est ici et lui et moi n’avons pas parlé, alors vous savez, si je peux lui parler…” dit Ashley.

Ashley veut qu’il soit clair qu’elle ne sera pas hostile ou conflictuelle en parlant à Chris, mais Candiace a toujours des doutes.

Les choses tournent alors au vinaigre Rue de Sesame.

“Par ton ami qui ressemble à Sesame Street”, dit-elle en se référant à Deborah. « Non, cela ne s’est pas produit. C’est donner non.

Ashley essaie d’abord de défendre son “ami séduisant” avant de prendre les choses en main et de se diriger vers Chris.

Comme vous pouvez l’imaginer, Chris n’est pas content de la voir, mais Ashley ne se laisse pas décourager et évoque son récent tweet à son sujet. Malheureusement pour elle, il semble que le chef s’en tient à ce qu’il a dit.

“Si mon tweet vous a bouleversé, évidemment je suis bouleversé parce que quelqu’un me dit que j’ai attrapé le cul d’une autre femme et de m’asseoir ici et de suggérer que je ferais quelque chose d’inapproprié sur le moment, c’est foutu, irrespectueux et je ne le fais pas. je ne baise pas avec ça. Je suis désolé.”