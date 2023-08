Ashley Tisdale et Anneliese Van Der Pol ont allégué une rencontre gênante – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-USA/Shutterstock/Austin Nelson/BFA/Shutterstock

C’est tellement Raven actrice Anneliese Van Der Pol dit qu’elle a eu une rencontre gênante avec une ancienne star de Disney et Lycée musical icône Ashley Tisdale au restaurant. Anneliese, 38 ans, a fait cette révélation lors du premier épisode du jeudi 24 août. Podcast Big Name B****es. « Une fois, j’ai croisé Ashley Tisdale », a-t-elle révélé dans un clip circulant sur les réseaux sociaux. « Et j’ai dû servir Ashley Tisdale. » Co-animateur Christy Carlson Romano était apoplectique d’incrédulité face à sa réponse, criant : « Vous vous moquez de moi ?! »

« Elle était tellement mal à l’aise », a souligné Anneliese avant d’ajouter : « Je vais bien, ma fille ! » « Je veux dire qu’elle était adorable, mais… » s’interrompit l’actrice. « Elle n’a rien fait », a-t-elle poursuivi. «Mais elle était mal à l’aise pour moi. Elle était tellement mal à l’aise. Christy, qui a joué dans Même Stevens, a judicieusement noté: « Je pense que ces jeunes enfants qui nous ont suivis avec Disney – Dieu les aime – mais je pense que nous sommes plus durs, bravo », a plaisanté Christy en levant un verre à son co-animateur. « Nous le sommes, nous sommes tellement durs », a reconnu Anneliese.

Les fans dans le fil de commentaires du clip Instagram de Christy ont eu des réactions mitigées à la prétendue rencontre très gênante. « ‘Ces jeunes enfants.’ Vous n’êtes pas vieux, arrêtez ça », a plaisanté un fan, à côté d’une rangée d’émojis rieurs. «Je suis follement amoureux de tout ce qui se passe», a écrit un autre. « J’ai hâte d’être à l’écoute et de me sentir comme le troisième meilleur ami tranquille dans le coin, écoutant et hochant la tête et disant de temps en temps « vous êtes les reines ». Exactement’ », a fait remarquer un troisième.

Ailleurs dans l’interview, Anneliese a admis qu’elle se sentait « jugée » par des clients qui réalisaient qui elle était et a partagé la réaction qu’elle aimerait leur donner. « En fait, je suis vraiment très heureuse de ne pas avoir à auditionner et de faire quelque chose pour lequel je sais que je suis douée », aurait-elle souhaité pouvoir leur dire. « Je sais que lorsque je nettoie une table ou que j’apporte un repas, je peux le faire et il n’y aura aucune erreur. Je ne serai pas jugé.