Ashley Tisdale, enceinte, retrouve Vanessa Hudgens avant la date d’échéance

La maternité pourrait être le début de quelque chose de nouveau pour Ashley Tisdale, mais elle n’y est pas seule. Ashley vient de la retrouver Musique de lycée co-star Vanessa Hudgens et ils ont prouvé qu’ils étaient tous dans le même bateau, même après toutes ces années – et c’est exactement ce que nous recherchions.

Les besties ont bondi au sommet de notre Instagram se nourrit le mercredi 3 mars, quand Ashley a posté la photo la plus précieuse de Vanessa étreignant sa bosse de bébé.

OK, mises à part les références de chansons … les créateurs de tendances étaient toujours aussi stylés. Ashley, 35 ans, a porté un sweat-shirt tie-dye et des masques doubles, dont un brodé avec son chien, Ziggy‘Le nom de. Vanessa, 32 ans, portait un chapeau de seau jaune et un pantalon à carreaux assorti, alors qu’elle fermait les yeux et câlinait son ancienne co-star.

Ashley l’a légendé: « Cela a pris 9 mois, mais sans risque, nous avons eu une photo avant que ma fille ne reparte. Je t’aime @vanessahudgens. » Son copain l’a re-posté dans son histoire Insta et a écrit: «Je suis tellement contente de voir mon girrrrrl.