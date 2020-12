Bien que les fans ne sachent pas quand exactement le petit d’Ashley devrait arriver, elle a expliqué pourquoi elle était si excitée d’élever une fille.

«Sachant que c’était une fille, j’étais très excitée parce que je sens que j’ai beaucoup à lui offrir», a-t-elle déclaré. « Je suis indépendante et j’ai l’impression d’avoir vécu des choses que je peux partager avec elle. Et faire d’elle une femme forte et indépendante, c’est quelque chose que j’attends avec impatience. »

Cependant, elle sait qu’être parent pour la première fois ne sera pas des papillons et des arcs-en-ciel.

« Je suis quelqu’un qui a une nièce qui a 10 ans, et donc … je ne vais pas faire comme si c’était la chose la plus facile au monde », a-t-elle noté, ajoutant: « Je sais que ça va être dur sache que ça va changer notre vie. «

Mais avant qu’elle et son mari n’accueillent leur fille dans le monde, la priorité de la star est de garder son bébé en bonne santé. Elle a révélé qu’elle utilisait Olly Vitamins, en particulier les suppléments prénataux de la marque.

«Il contient les ingrédients clés que je recherche, à savoir l’acide folique, le DHA, la vitamine D, le fer, et il aide à soutenir la croissance et le développement du bébé», a-t-elle expliqué. « Et je me sens vraiment bien de les prendre et je sais que mon bébé est en bonne santé et fort grâce à cela. »