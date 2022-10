Ashley taquine la possible réconciliation de Candice

Les “Real Housewives of Potomac” revient pour sa septième saison et un vétérinaire particulièrement polarisant évoque une possible réconciliation.

Comme indiqué précédemment, les femmes au foyer à l’ombre de Bravo qui viennent de fouilles luxueuses le long de la rivière Potomac de DC reviennent Dimanche 9 octobre à 20 h HNE sur Bravo.

Et tandis que certaines dames pourraient être plus boutonnées, intrinsèquement honnête la femme au foyer Ashley Darby est à nouveau prête à TOUT révéler sur sa vie personnelle.

Comme indiqué précédemment, l’ancienne Miss DC a ouvertement partagé qu’elle se séparait de son mari et elle a annoncé la nouvelle en avril. Ashley, 33 ans, a déclaré au monde qu’elle avait demandé la séparation légale de son conjoint depuis près de 8 ans, Michael Darby.

Depuis lors, elle a été soumise aux questions des fans, aux éloges des fans et même aux critiques des fans, surtout après avoir partagé qu’elle et son ex, 62 ans, vivaient ensemble pour le bien de leurs deux enfants.

L’instructeur de yoga a rendu les décisions de TikToker concernant la scission qui se dérouleront cette saison de #RHOP au milieu d’une autre mise à jour intéressante taquinée dans la bande-annonce #RHOP.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Ashley pourrait être peut-être [and hopefully] se réconcilier avec son ancienne amie Candiace Dillard Bassett avec qui elle a été vue en train de rire avec du vin.

L’idée que les deux qui sont passés de copains à [seemingly] forever frenemies envoie les fans de #RHOP dans un étourdissement et a été un sujet de discussion continu sur Twitter.

Avant la première de dimanche, Ashley a discuté avec BOSSIP de tout ce qui concerne la saison 7, y compris son divorce imminent et son amitié peut-être rafistolée avec l’ancienne reine du concours.

Nous sommes tellement excités pour la saison 7 du #RHOP, comment pensez-vous que cette saison se compare à la précédente ? Le Dr Wendy Osefo a déjà dit que cela valait la peine d’attendre.

Cela vaut vraiment le poids. Et honnêtement, je ne savais pas qu’il était possible pour nous de continuer à avoir ces vies folles et plus folles. Mais oui, ça va vraiment mieux. Et en tant que personne qui fait cela depuis le deuxième jour, qui est ici depuis le début, je peux en témoigner. Je suis toujours choqué et étonné et surpris. Je ne pensais pas que c’était possible.

Pourquoi pensez-vous que les fans sont si dévoués aux “Real Housewives of Potomac” ? Chaque fois qu’il y a une nouvelle bande-annonce, Twitter devient fou, Instagram devient fou et il y a une réaction instantanée sur Internet. Selon vous, qu’est-ce qui ramène les fans dans la série ?

Je pense vraiment que c’est notre authenticité. Je n’ai pas l’impression que la plupart d’entre nous prennent des airs et sont vraiment fidèles à qui nous sommes. Et pour le meilleur ou pour le pire, que vous l’aimiez ou que vous le détestiez, nous nous en tenons à nos opinions et nous vivons nos vies comme bon nous semble. Et que je pense que les gens peuvent respecter cela, que vous aimiez la personne ou non, vous pouvez toujours respecter le fait qu’ils s’en tiennent à leurs armes.

Oui, et comme vous l’avez dit, nous vous avons rencontré il y a plusieurs saisons, et dans la troisième saison, vous nous avez en fait présenté Miss États-Unis, Candiace Dillard. Les choses ont été controversées entre vous deux, mais dans la bande-annonce, il semble que vous soyez dans un meilleur endroit.

Pouvez-vous nous en dire plus sur ce qui va se passer entre vous les gars cette saison ? Je pense que les fans sont vraiment ravis de voir que vous avez peut-être rafistolé les choses.

Eh bien, je voudrais rappeler à tout le monde que nous avons eu une épiphanie au [#RHOP] réunion. Et nous avons passé un moment vraiment amusant ensemble quand nous avons passé du temps après la Fashion Week. Et j’ai beaucoup appris sur elle. Et finalement, je pense que cela a réaffirmé que nous avons beaucoup en commun. Et vraiment, la seule chose qui semble nous séparer est la façon dont nous abordons les situations et dont nous résolvons les conflits. Alors vous savez, le conflit fait partie intégrante de toute amitié, c’est donc là que nos trains ont tendance à dérailler…

Pour moi, en regardant en arrière, je pensais que vous aviez tous les deux la même marque de teinte. Vous êtes tous les deux rapides, non ?

[shakes head] Non.

Comment la teinte de Candice se compare-t-elle à la vôtre ?

Oh, elle va pour la jugulaire. Vous savez, [my shade] Je ne suis qu’une petite égratignure—juste une petite égratignure pour faire valoir mon point de vue. Mais oh, elle ira pour ça. Et je veux dire, je respecte cela à son sujet dans une certaine mesure, mais parfois elle doit apprendre quand se retirer.

Maintenant, une autre chose que nous verrons cette saison est votre séparation d’avec votre mari, Michae, sur laquelle vous avez été très ouvert. Qu’avez-vous pensé de la réaction à votre annonce ? Tout comme lorsque la bande-annonce de la saison 7 de Potomac est tombée, les gens sont devenus fous avec les reposts et plusieurs d’entre eux vous félicitaient.

Eh bien, tout d’abord, Danielle, tu sais ce que j’ai fait ? Je ne sais pas si vous avez vu mais j’ai en fait posté cette histoire sur Instagram que j’ai aimée sur TikTok intitulée “Girls Get Money” [“Sad Girlz Luv Money” by Amaarae & Moliy] et donc je pense que les gens ont compris que cela signifiait que je pensais que j’allais à la banque. Ce n’était pas ça du tout, j’ai vraiment aimé la chanson. Je l’avais écouté sur TikTok.

Mais, oui, le fait que j’ai reçu une telle effusion de soutien était vraiment agréable compte tenu de ce que je traversais émotionnellement. Et je mentirais si je disais que c’était une chose si facile et que je connaissait que c’était la bonne décision pour moi. Je veux dire, j’ai fait des allers-retours quotidiens, et je pense que je vais honnêtement réfléchir pour le reste de ma vie à savoir si cela pourrait fonctionner ou, ‘J’aurais dû essayer cela pour que le mariage fonctionne.’ C’est juste un mélange d’émotions.

Une chose que j’ai remarquée, c’est votre approche non conventionnelle de votre rupture et de votre séparation étant donné que nous avons appris que vous et Michael alliez construire une maison ensemble. Donc, selon votre propre définition, qu’est-ce qu’un divorce et à quoi cela ressemble-t-il pour vous ? Parce que je pense que certaines personnes, en particulier vos camarades de casting, étaient confuses.

C’est une très bonne question. Qu’est-ce que le divorce ? Parce que c’est vraiment différent pour tout le monde, n’est-ce pas ? Eh bien, c’est assez tôt dans le processus, surtout quand mes amis sont intervenus, c’était assez tôt. Donc je n’avais pas vraiment tout compris. Je ne savais pas où chaque cheville allait aller à ce moment-là, donc je pense que beaucoup de gens se sont tournés vers leurs propres expériences antérieures, en particulier dans ce groupe, où la plupart des femmes ont vécu une séparation ou un divorce. Ils ont tendance à projeter cela sur vous et à dire : « C’est comme ça que j’ai fait, c’est comme ça que mes parents l’ont fait. Et vous commencez à vous dire : ‘Pourquoi dois-je me conformer à vos idéaux ? Pourquoi ne puis-je pas le faire sur la base de ce que je pense être juste, en tant que mère de mes enfants et la personne qui est dans ce mariage depuis huit ans. Vous n’êtes pas venus ici, il n’y a que moi. C’est pourquoi ça a l’air différent, et le fait que j’ai des enfants maintenant. Ce sont de si jeunes enfants, ils ont un et trois ans, donc ça a vraiment changé le paysage pour moi.

