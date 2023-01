Ashley Roberts vole la vedette en robe transparente et talons alors qu’elle se pavane en 2023

ASHLEY Roberts a l’air ravie de voir la nouvelle année.

La Pussycat Doll devenue animatrice de radio, 41 ans, s’est glissée dans une robe transparente et des talons noirs alors qu’elle faisait la fête en 2023.

Instagram

Ashley a enfilé une robe transparente et des talons noirs alors qu’elle faisait la fête en 2023[/caption]

Plutôt que de passer la période des fêtes sous la pluie à Londres, Ashley s’est envolée pour une pause hivernale ensoleillée, tenant les fans informés en cours de route.

Montrant sa silhouette élancée, la chanteuse a enfilé un bikini noir avant de poser pour une série de clichés.

Le Sun a révélé qu’Ashley et le beau gosse Giovanni, 28 ans, sortaient ensemble plus tôt cette année, et le nouveau couple s’est envolé pour les États-Unis pour passer Noël avec sa famille plus tôt ce mois-ci.

Le couple a ensuite été surpris en train de se bécoter à la soirée de clôture de Strictly avant de partir pour leurs vacances de Noël.

Le Sun avait parlé d’elle et de Giovanni, finaliste avec la star de Steps Faye Tozer, 43 ans, se rapprochant des répétitions, mais ils ont essayé de garder le secret.

Le couple a ensuite officiellement confirmé leur romance le 31 décembre 2018, lorsqu’ils ont partagé un baiser public devant un club à Miami.