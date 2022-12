Ashley Roberts montre une silhouette incroyable alors qu’elle danse en bikini bleu pendant des vacances de luxe

ASHLEY Roberts a montré sa silhouette incroyable lors de vacances de luxe.

La Pussycat Doll avait l’air sensationnelle alors qu’elle dansait en bikini en Afrique du Sud.

Instagram

Portant un chapeau noir et des lunettes de soleil, la chanteuse a montré son physique incroyable dans un bikini bleu[/caption] Instagram

Elle avait l’air embrassée par le soleil alors qu’elle absorbait les rayons du soleil sud-africains[/caption]

Ashley, 41 ans, a célébré la période des fêtes à l’étranger au Delaire Graff Estate.

Portant un chapeau noir et des lunettes de soleil, la chanteuse a montré son physique incroyable dans un bikini bleu.

Elle avait l’air bronzée alors qu’elle absorbait les rayons du soleil sud-africain.

Les fans n’ont pas tardé à complimenter Ashley alors que l’un d’eux a répondu: “C’est un sacré cadeau de Noël que vous nous avez offert!”

Un autre a dit: “Ça a l’air vraiment bien Ashley.”

“Chiffre fabuleux”, a ajouté un troisième.

Ashley voudra mettre cette année derrière elle après qu’un homme a été inculpé devant un tribunal accusé d’avoir harcelé la star.

On pense qu’elle a été poursuivie par un fan – qui s’est présenté à la station de radio où elle est DJ à “plusieurs reprises et a traîné dehors”.

La star américaine Ashley est devenue célèbre en 2003 avec The Pussycat Dolls aux côtés de Nicole Scherzinger, 44 ans, avant que le groupe ne se sépare en 2010.

Depuis, elle est apparue dans I’m A Celebrity, Dancing on Ice, Ant et Dec’s Saturday Night Takeaway et Strictly Come Dancing.

Ashley anime une émission sur Heart 00s le samedi soir.

Instagram

Ashley, 41 ans, a célébré la période des fêtes à l’étranger au Delaire Graff Estate[/caption] Instagram

Ashley voudra mettre cette année derrière elle après qu’un homme a été inculpé devant le tribunal accusé d’avoir harcelé la star[/caption]