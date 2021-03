Ashley a ajouté: «Tes câlins me manquent (tu ferais les meilleurs câlins), tu me manques de tambour – sur n’importe quelle surface que tu pourrais trouver, ton amour de me regarder danser et ton sens de l’humour ridicule. Tu me manques papa. »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy