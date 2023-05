Ashley Roberts est époustouflante dans un petit bikini vert alors qu’elle montre sa silhouette époustouflante

ASHLEY Roberts a séduit en montrant sa silhouette époustouflante avec des amis pendant le week-end férié.

La DJ radio et chanteuse a dévoilé ses abdos très toniques et sa peau éclatante dans un minuscule bikini vert.

Instagram

Ashley Roberts étourdit dans un petit bikini vert[/caption] Instagram

Elle a posé avec Lou Teasdale, ancien maquilleur des One Direction[/caption]

Ashley, 41 ans, a pris un bain de soleil dans le parc de Soho Farmhouse avec la célèbre maquilleuse Lou Teasdale.

La paire a grignoté des tranches de pizza et a pris des photos dans des bikinis assortis, avec Lou magnifique dans le deux pièces bleu.

Ashley, star du petit-déjeuner au cœur, a sous-titré ses photos : « Fermer l’ère des jours fériés. »

La présentatrice se concentre sur la santé et le bonheur – après que son emploi du temps ait été si intense dans les Pussycat Dolls qu’elle a été transportée d’urgence à l’hôpital par crainte d’avoir un anévrisme cérébral.

Elle a dit au Sun qu’elle avait été obligée de travailler tellement que son corps a commencé à « s’arrêter » et qu’elle a dû passer une IRM – puis a contracté une arthrite virale.

Parlant de l’impact d’horreur sur son corps de son passage dans le groupe en tête des charts, Ashley a déclaré l’année dernière: «Le truc, c’est qu’étant dans un groupe de filles, nous gagnons beaucoup d’argent, donc il y avait, le calendrier était scandaleux.

« Je ne vais pas mentir, à la fin je m’effondrais. J’étais à l’hôpital.

« Ils pensaient que j’avais un anévrisme cérébral. Je pense que c’était juste en allant, en allant, en allant et mon corps était en train de s’arrêter vraiment.

«Je me souviens d’avoir été à l’hôpital, j’étais en fait ici à Londres, et je me disais: » Je dois aller en Allemagne, je dois prendre un avion maintenant « . J’étais comme, ‘J’ai un spectacle à faire’.

« Alors que je marchais pour passer l’IRM parce qu’ils pensaient que j’avais un anévrisme cérébral, mon genou s’est bloqué et j’ai contracté cette arthrite virale, je ne pouvais donc pas plier mon genou.

« Le médecin m’a dit : ‘Je pense que tu as juste besoin de te reposer’. C’est sauvage.

Ashley était dans le groupe aux côtés de Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Kimberly Wyatt, Jessica Sutta et Melody Thornton de 2003 à 2010.

Plus tôt cette année, Ashley a parlé d’embrasser son côté sexy et a juré de ne pas atténuer les choses.