Ashley Parks se confie sur cette scène de danse dans la saison 4 d' »Emily in Paris »

Ashley Parks a partagé ce qu’elle a ressenti lors du tournage d’une scène de chant difficile dans la saison 4 d' »Emily in Paris »

Ashley Park a dû vivre « le pire cauchemar de tout acteur » puisqu’elle a dû faire une performance seins nus dans Emily à Paris saison 4.

Le personnage de Park, Mindy, était tout aussi terrifiée par la performance seins nus au Crazy Horse – un cabaret parisien connu pour ses danseuses nues – mais elle le fait pour gagner l’argent nécessaire pour que son équipe puisse rejoindre l’Eurovision.

Dans la scène amusante, Mindy parvient à éviter d’être nue avec l’aide d’Emily. Emily jette ses petits sacs hors de la scène pour pouvoir se couvrir.

S’ouvrant sur la scène, Park a déclaré Personnes« On a ce souvenir récurrent d’être sur scène, sans savoir ce qu’on fait, en sous-vêtements. Et c’est ce que je vivais en fait, mais entourée des plus belles danseuses du monde autour de moi. »

« C’était tellement stressant et si difficile à faire. Sans l’intervention du chorégraphe Kyle Hanagami et de mon équipe autour de moi, je ne pense pas que j’y serais parvenue », a-t-elle partagé.

Cependant, l’actrice est finalement « vraiment très fière de » [the scene] maintenant », car il « n’oubliera jamais de l’avoir fait ».

Emily à Paris la saison 4, avec Lily Colins, Lucas Bravo, Lucien Laviscount et bien d’autres aux côtés d’Ashley Parks, est diffusée sur Netflix.