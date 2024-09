Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline rejoignent SNL

Samedi soir en direct a annoncé l’ajout de trois nouveaux membres au casting, Ashley Padilla, Emil Wakim et Jane Wickline, avant la première de la saison 50 de l’émission de fin de soirée. Chloe Troast, qui a rejoint le casting la saison dernière, a simultanément annoncé son départ.

« Malheureusement, on ne m’a pas demandé de revenir à SNL cette saison », a déclaré Troast a écrit sur Instagram « J’aurais aimé retourner retrouver tous les amis incroyables que je me suis faits là-bas, je me sentais vraiment comme à la maison. Mais ce n’était pas dans les cartes. Je veux remercier tous ceux qui m’ont soutenu. Surtout tous ceux qui sont venus voir ma tournée cet été, qui ont porté des costumes de personnages et qui ont eu des choses merveilleuses à dire. Vous représentez tout pour moi. J’espère avoir pu répandre la joie et le rire, tout l’amour. En avant et vers le haut. »

En plus des trois nouveaux comédiens, SNL Les acteurs principaux Marcello Hernandez, Michael Longfellow et Devon Walker ont été promus au casting principal. Punkie Johnson et Molly Kearney avaient déjà annoncé leur départ, Johnson ayant passé quatre ans dans la série et Kearney deux.

« Après quatre saisons, je ne reviendrai pas à SNL pour la 50e », a confirmé Johnson en août, partageant qu’on lui avait demandé pourquoi elle revenait à SNL pour la nouvelle saison lors d’un spectacle de stand-up au Union Hall de Brooklyn la nuit précédente. « Je ne mens pas à mes amis, alors j’ai juste dit : « Je ne reviendrai pas ». »

Elle a ajouté : « Ce n’est pas de la rancune, ce ne sont pas des ponts brûlés, ce n’est pas de la rancune. Mon frère, j’aime mon peuple ! Je ne pensais pas que tout cela allait être un gros problème. »

La nouvelle du départ de Johnson est arrivée un jour après qu’il a été confirmé que Maya Rudolph reviendrait cet automne pour incarner la vice-présidente Kamala Harris.

Comme beaucoup SNL membres du casting, Padilla vient des Groundlings, où elle est membre de la troupe principale depuis 2021. Elle est apparue dans l’émission de HBO Limitez votre enthousiasme et NBC Cour de nuit.

Wakim, un humoriste de stand-up, est le premier membre du casting libano-américain de l’émission. Il a fait ses débuts à la télévision de fin de soirée en 2022 sur Le spectacle de ce soiret a ouvert pour des comédiens comme Roy Wood Jr., Nikki Glaser et Hasan Minhaj.

Tendance

Wickline est un peu un départ pour SNL car elle a un passé d’interprète populaire sur TikTok. Elle apparaît actuellement dans l’émission TikTok en direct Staplesviewqui a gagné plus de 45 millions de likes.

Samedi soir en direct célèbre cette saison ses 50 ans. L’émission de fin de soirée, dirigée par Lorne Michaels, a fait ses débuts en 1975. La saison 50 sera diffusée pour la première fois le 28 septembre, avec une émission spéciale en direct en prime time prévue pour le 16 février 2025.