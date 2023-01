Ashley Olsen épouse Louis Eisner – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Ashley Olson aurait épousé son partenaire de longue date Louis Eisner! L’actrice devenue créatrice de mode, 36 ans, et l’artiste, 33 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie privée dans une maison de Bel-Air, en Californie, le 28 décembre. Page 6 publié dans un rapport le mercredi 4 janvier. Le point de vente a déclaré que seulement “quelques dizaines d’invités” étaient à la cérémonie et qu’une fête “s’est déroulée en retard avec environ 50 personnes au total”. HollywoodLa Vie a tendu la main pour commenter.

Le couple a entamé une romance en 2017, mais apparaît rarement en public ensemble, à l’exception d’un événement sur le tapis rouge en septembre 2022. Le couple discret a soutenu le père de Louis, l’avocat Eric Eisner, lors d’un gala pour ses jeunes boursiers Eisner. L’association a été fondée par Eric.

La spéculation a circulé selon laquelle les deux étaient potentiellement mariés plus tôt cette année quand Ashley a été vue portant une bande d’or sur son doigt gauche. Le Full house L’icône a été vue portant le simple accessoire, qui ressemblait certainement à un symbole de mariage, le dimanche 8 mai alors qu’elle montait dans une voiture à New York. Elle a gardé le reste de son look incognito avec des lunettes de soleil, ainsi qu’un manteau confortable.

Louis travaille à plein temps en tant qu’artiste, travaillant sur ses propres peintures tout en étant également membre de l’organisation The Still House Group – apparemment après sa mère photographe Lisa Eisner. Il est également bien éduqué, ayant étudié l’histoire de l’art à l’Université de Columbia. Pendant ses études de premier cycle, il a également effectué un stage chez Sotheby’s à New York. En dehors de sa relation avec Ashley, il garde un profil assez bas en ligne et hors ligne – publiant rarement sur son compte Instagram @knuckles.eisner. Comme Ashley, il est également né et a grandi à Los Angeles avant de déménager vers l’est à New York.

C’est le premier mariage pour Ashley et Louis. Notamment, sa sœur jumelle Mary-Kate Olsenégalement 36 ans, marié Nicolas Sarkozy en novembre 2015 – cependant, elle a demandé le divorce en mai 2020.

