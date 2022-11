Ashley McBryde sur les CMA, comment elle n’a pas parlé à Dolly Parton depuis des années après un accident de micro-ondes « embarrassant »

Ashley McBryde explique pourquoi elle n’a pas parlé à Dolly Parton depuis 10 ans.

McBryde a parlé à Fox News Digital d’un incident survenu à la maison du lac de Parton, qui était en cours de rénovation à l’époque. Selon McBryde, elle gardait pour Parton lorsque les bouchées de bagel au micro-ondes ont pris feu et ont déclenché un petit incendie.

McBryde a pu éteindre les flammes, mais pas avant qu’elles n’endommagent les murs de l’une des chambres de Parton, ce dont elle est toujours gênée.

“Cela avait à voir avec des bouchées de bagel et un micro-ondes qui est devenu un incendie et j’ai débranché le micro-ondes et je l’ai fait courir à l’extérieur pour que tout aille bien, à l’exception de la chambre fraîchement tapissée, que j’étais là pour garder qui est le tout raison pour laquelle j’étais là. C’est embarrassant », a expliqué McBryde. “Je ne lui ai pas parlé depuis. Elle m’a donné le micro-onde, et c’est la dernière conversation que j’ai eue.”

McBryde a précédemment partagé sur le podcast Rob + Holly (via Parade) que quelqu’un pour qui elle gardait avait accidentellement mis toute la boîte de bouchées de bagel au micro-ondes, bien qu’elle n’ait pas nommé qui.

McBryde est nominé pour cinq prix CMA, dont celui du single de l’année, de la chanson de l’année, de la chanteuse de l’année, de l’événement musical de l’année et du clip vidéo de l’année. Elle dit qu’elle est nerveuse et qu’elle a des papillons dans l’estomac à propos de toutes les nominations.

“Je pense que les papillons sont un euphémisme gigantesque”, a déclaré McBryde à Fox News Digital. “Je pense que la nervosité est un énorme euphémisme. C’est la performance que vous devez vraiment réussir, c’est ce qui est vraiment important parce que vous jouez devant vos pairs, et ils savent quand vous vous trompez, alors j’essaie de me concentrer là-dessus, donc je ne suis pas tout à fait aussi [nervous]. C’est toujours merveilleux d’être présent, c’est toujours merveilleux d’être nominé, mais jouer sur la scène CMA, wooh.”

Le mois dernier, McBryde a été surprise par son bon ami Garth Brooks lors d’une interview de CBS Mornings.

McBryde pensait qu’elle était invitée à l’émission pour parler de son dernier album “Lindeville”, lorsque Brooks est soudainement apparu sur les moniteurs pour l’inviter officiellement à devenir membre du Grand Ole Opry.

McBryde était heureux que Brooks soit le seul à annoncer la nouvelle, en disant “Garth a toujours été très gentil avec moi. Il n’a jamais eu à l’être, et je ne lui ai jamais demandé de l’être, il est naturellement un gars formidable”, se souvenant d’être vraiment confuse ce matin-là dans le talk-show, disant qu’elle “était vraiment prête à parler du nouveau disque” quand elle “a vu Brooks apparaître à l’écran”.

“Être invité à faire partie du Grand Ole Opry est la meilleure chose qui puisse arriver à n’importe qui dans la musique country, et je suis vraiment heureux et ravi que Garth ait levé la main et dit:” J’aimerais être le gars qui lui fait savoir qu’elle fait partie de cette famille'”, a déclaré McBryde.

Être invité à devenir membre du Grand Ole Opry est considéré comme l’une des plus grandes réalisations qu’un artiste de musique country puisse accomplir. Devenir membre signifie avoir la possibilité de participer à n’importe quel spectacle Opry de leur choix en tant qu’invités dans un segment ou en tant qu’hôte de la soirée.

En tant qu’artiste relativement nouvelle, McBryde trouve un grand sens de l’encouragement et du soutien parmi les stars vétérans de l’industrie de la musique country, ce qu’elle trouve motivant et validant.

“Une nuit Wynonna [Judd] a dit quand j’ai quitté la scène, ‘C’est une diva en devenir’, et elle le pensait dans le bon sens, des choses comme ça se solidifient tellement que je suis au bon endroit, et je fais les bonnes choses, et je fais de la musique que j’aime et les choses s’enchaînent.”

Les CMA Awards 2022 seront diffusés en direct le mercredi 9 novembre à 20 h HE sur ABC.