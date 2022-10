Ashley McBryde est invitée à rejoindre Grand Ole Opry de Garth Brooks – Hollywood Life

“Nous avons une surprise spéciale pour vous,” Gayle King Raconté Ashley McBryde lorsque la légende de la musique country est apparue sur Matins CBS jeudi 6 octobre pour promouvoir son nouvel album, Ashley McBryde présente : Lindeville. “Oh non. Que ce passe-t-il?” a déclaré Ashley, 39 ans, dont les yeux s’écarquillèrent alors qu’elle se préparait au pire. Ce qu’elle a obtenu était le meilleur, car Garth Brooks est apparu lors d’un appel vidéo. “Je suis ici pour une proposition”, a déclaré Garth, 60 ans, et bien que Gayle ait souligné que Garth était déjà marié, il a souligné qu’il était là pour ajouter Ashely à une famille qui “continue de grandir” – une invitation au Grand Olé Opry.

“Eh bien, vous savez où je me tiens ici dans le cercle de bois. Au nom de l’Opry, et moi-même en tant que membre de l’Opry », a déclaré Garth, qui a commencé à s’étouffer de joie. “Nous serions ravis que vous envisagiez de devenir le nouveau membre du Grand Ole Opry.” Ashley, qui a combattu dur de retenir ses larmes à cela, a déclaré que ce serait « la grande joie et le grand honneur de ma vie. Merci.” Garth a ajouté que le Grand Ole Opry “est la famille la plus ancienne de l’histoire de la musique. Vous y appartenez; nous avons besoin de vous et vous le rendrez plus fort pour les décennies à venir.

“En commençant par sa première soirée triomphale sur notre scène, Ashley a déjà fait partie de moments incroyables d’Opry dans sa jeune carrière”, a déclaré Dan Rogers, producteur exécutif d’Opry, dans un communiqué accompagnant son intronisation au Grand Ole Opry. “Nous sommes ravis que son talent apparemment illimité soit exposé et qu’elle fasse partie de ce spectacle très spécial pour les années à venir.”

Interprètes réguliers au Grand Olé Opry peut être intronisé dans l’organisation en tant que membre. “L’adhésion à Opry nécessite une passion pour les fans de musique country, un lien avec l’histoire de la musique, et cela nécessite un engagement – même une volonté de faire des sacrifices importants pour respecter cet engagement”, lit-on sur le site Web d’Opry. «La décision d’introduire un nouvel acte dans le giron d’Opry est à deux volets, basée sur une combinaison d’accomplissement de carrière et d’engagement. Mais, en réalité, cela se résume à un seul mot : relations. Les relations entre artistes et fans. Les relations que les membres d’Opry entretiennent entre eux, des relations qui peuvent durer des décennies. Et, peut-être le plus important, la relation entre chaque artiste et l’idéal du Grand Ole Opry.

Depuis octobre 2022, les membres comprennent Travis Tritt, Randy Travis, Rascall Flatts, Reba McEntire, Blake Shelton, Les Oak Ridge Boys, Alan Jackson, Alison Krauss, Little Big Down, Garth Brooks, Brad Paisley Dolly Partonet plus.

La Grand Olé Opry commencé en novembre 1925, lorsque George D. Hay lancé le Danse de la grange WSM, une émission sur la station de radio WSM. En 1927, Danse de la grange WSM a été baptisé Le Grand Ole Opry. En 1943, le spectacle a déménagé à l’Auditorium Ryman, et de là, certains des plus grands moments de la musique country ont eu lieu sur le Grand Olé Opry diffuser. La Opry a déménagé dans la maison beaucoup plus grande du Grand Ole Opry en 1974, mais à partir de 2022, l’Opry organise des événements sur les deux sites.