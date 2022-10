Ashley McBryde accepte l’invitation d’un membre de Grand Ole Opry de Garth Brooks

Ashley McBryde vient de sortir son dernier album “Lindeville” et a accepté une invitation de la star de la musique country Garth Brooks à devenir membre du Grand Ole Opry, où McBryde s’est produit pour la première fois en 2017.

McBryde a été complètement choquée par l’invitation, telle qu’elle lui a été présentée lors de son entretien avec CBS Mornings, où elle pensait qu’elle parlerait de sa nouvelle musique, mais cela a fini par être plus que cela.

Au cours de l’interview, Brooks est pratiquement passé du Grand Ole Opry pour partager la nouvelle avec McBryde.

“Mlle Ashley McBryde, au nom de l’Opry et de moi-même en tant que membre de l’Opry, je vais essayer de ne pas pleurer, nous aimerions que vous envisagiez de devenir le nouveau membre du Grand Ole Opry”, a déclaré Brooks.

McBryde a pris une profonde inspiration et a refoulé ses larmes en répondant à Brooks.

“Ce serait la grande joie et le grand honneur de ma vie”, a répondu McBryde. “Merci Garth.”

“C’est la famille la plus ancienne de l’histoire de la musique”, a poursuivi Brooks. “Vous en faites partie. Nous avons besoin de vous. Vous nous rendrez plus forts pour les décennies à venir. Je vous aime, félicitations. Cela ne pourrait pas arriver à une personne plus douce”, a-t-il déclaré à McBryde.

Après que McBryde ait accepté l’invitation, les surprises n’étaient pas terminées puisque la mère de la chanteuse est venue la saluer.

McBryde est le chanteur derrière des chansons country comme “One Night Standards”, “Never Wanted To Be That Girl”, “A Little Dive Bar in Dahlonega” et “Girl Goin’ Nowhere”. Elle a sorti son nouvel album “Ashley McBryde Presents: Lindeville” le 30 septembre 2022.

McBryde rejoindra la longue liste des sensations de la musique country qui sont membres d’Opry comme Trace Adkins, Kelsea Ballerini, Dierks Bentley, Luke Combs, Vince Gill, Alan Jackson, Dustin Lynch, Reba McEntire, Craig Morgan, Dolly Parton, Darius Rucker, Blake Shelton, Carrie Underwood et plus encore.