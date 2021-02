Ashley Judd parle de son expérience déchirante qui s’est brisée la jambe dans une forêt tropicale africaine.

L’actrice a discuté de la blessure avec le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof sur Instagram vendredi, apparaissant à distance depuis une unité de traumatologie de l’USI en Afrique du Sud.

« Je suis très amoureuse », a déclaré Judd les larmes aux yeux, après que Kristof lui ait demandé si elle souffrait. « Je suis dans beaucoup de compassion, et je suis très reconnaissant. »

Selon Judd, l’accident s’est produit alors qu’elle était en voyage en République démocratique du Congo pour rechercher des singes bonobos. Alors qu’elle marchait dans l’obscurité avec une lampe frontale faible, Judd a dit qu’elle avait trébuché sur un arbre tombé.

« 55 heures incroyablement déchirantes » ont suivi, a poursuivi l’actrice. «Ça a commencé avec cinq heures de couché sur le sol de la forêt… mordant mon bâton, hurlant comme un animal sauvage.

Judd a déclaré qu’un de ses collègues soutenait sa jambe «très déformée», tandis qu’un autre courait chercher de l’aide. Pendant ce temps, Judd a dit qu’elle était à l’agonie pendant des heures, sachant que ce n’était que le début de la douleur.

«Je vais en état de choc», se souvient-elle. «Je m’évanouis … et tout ce que je peux faire, c’est raconter et dire: ‘La douleur est vraiment intense en ce moment. Mes dents claquent. Je suis en sueur froide. Je pense que je vais vomir. Je peux J’ai de l’eau? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai pas. Et je crois que Dieu est avec nous dans nos souffrances. «

Cinq heures plus tard, Judd a déclaré qu’elle avait été transportée dans un hamac pendant une heure et demie de marche hors de la forêt tropicale et de retour au camp. Judd a ensuite été conduite à moto dans une hutte où elle est restée la nuit, puis a été transportée dans un avion de brousse pour la capitale, Kinshasa.

Ashley Judd: La lutte contre l’inconduite sexuelle consiste à « mettre fin à l’impunité » des délinquants

«J’ai dû tenir physiquement la partie supérieure de mon tibia brisé ensemble», se souvient-elle de la balade en moto de six heures. «J’étais au bord de mon bord.»

Finalement, Judd s’est rendue à une table d’opération en Afrique du Sud – ce qu’elle sait n’est pas offert à la plupart des gens qui vivent au Congo.

« Une autre personne congolaise, cela aurait été la fin de leurs options », a déclaré Judd. « Cela aurait été la fin de leur jambe et probablement de leur vie. »

Selon Judd, son pied droit est actuellement boiteux et il faudra du temps et une thérapie physique intensive pour le guérir.

Ashley Judd discute son procès contre Harvey Weinstein sur « Good Morning America »

« Bien sûr, je marcherai à nouveau, car je suis déterminée, et je crois en la science moderne, et je crois aussi aux miracles, mais il n’y a pas vraiment de délai pour être bipède », a-t-elle déclaré. « J’ai un voyage devant moi. »

L’actrice a également souligné le manque de soins de santé adéquats au Congo, qui, selon elle, n’est pas équipé pour faire face aux urgences médicales comme celle qu’elle a connue.

« Nous ne parlons pas seulement d’un manque d’électricité », a-t-elle poursuivi, « mais d’un manque de pilule simple pour tuer la douleur lorsque vous vous êtes cassé une jambe à quatre endroits et avez des lésions nerveuses. »

Le juge rejette dans le cadre de la poursuite pour harcèlement sexuel d’Ashley Judd contre Harvey Weinstein