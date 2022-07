Ashley Judd revient sur le suicide de Naomi Judd : “Tout a été pardonné il y a longtemps”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashley Judd a réfléchi au fait d’avoir pardonné à sa mère Naomi Judd “il y a longtemps” alors qu’elle parlait de la mort par suicide de la star de la musique country.

“Je repense à mon enfance et je me rends compte que j’ai grandi avec une mère qui souffrait d’une maladie mentale non diagnostiquée et non traitée”, a déclaré Ashley à David Kessler, l’animateur du podcast “Healing with David Kessler” dans un épisode récent.

“Et il y a différentes expressions comportementales, interactions, envolées de fantaisie, vous savez, des choix qu’elle a faits et dont je comprends qu’ils étaient une expression de la maladie.”

Ashley et Wynonna ont été franches sur leur enfance difficile et les choix faits par Naomi. Ashley a écrit sur son enfance dans ses mémoires de 2011 “Tout ce qui est amer et doux”.

NAOMI JUDD SE SOUVENIT DE WYNONNA: “CELA NE PEUT PAS ÊTRE LA FIN DE L’HISTOIRE DE JUDDS”

Elle a également partagé qu’elle avait grandi dans “un système familial dysfonctionnel qui ne fonctionnait pas très bien” lors d’une interview avec l’émission “Today” la même année.

“Je comprends cela et je sais qu’elle souffrait, et (je) peux aujourd’hui comprendre qu’elle faisait absolument de son mieux. Et si elle avait pu le faire différemment, elle l’aurait fait.”

Ashley a admis qu’elle espérait que Naomi était capable de “lâcher prise” de toute culpabilité et honte qu’elle portait à propos de ses problèmes de santé mentale lorsqu’elle est décédée.

“Mon souhait le plus ardent pour ma mère est que, lors de sa transition, elle puisse, espérons-le, abandonner toute culpabilité ou honte qu’elle portait pour les lacunes qu’elle aurait pu avoir dans sa parentalité envers ma sœur et moi”, a-t-elle expliqué. “Parce que, certainement de mon côté, tout a été pardonné il y a longtemps.”

Naomi est morte par suicide le 30 avril.

Ashley et Wynonna Judd ont annoncé la mort de leur mère via une déclaration partagée sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, lit-on dans la déclaration commune. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés. Nous naviguons dans un profond chagrin et savons que, comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”

Quelques semaines avant sa mort, Naomi et Wynonna réunis aux CMA Awards pour une représentation. Le duo a également annoncé qu’il repartait en tournée pour la première fois en 10 ans.

“The Final Tour” est maintenant sur le point de commencer 30 septembre à Grand Rapids, Michigan, et se termine le 29 octobre à Lexington, Kentucky.

Ashley a également expliqué au cours de l’interview que la famille avait compris comment faire son deuil à sa manière “individuelle et respective”.

“L’une des choses que je pense que nous avons bien faites en tant que famille, c’est-à-dire ma pop, ma sœur Wynonna et moi, c’est que nous nous sommes vraiment donné la dignité et l’autorisation de pleurer à notre manière individuelle et respective”, a-t-elle déclaré. dit Kessler lors de l’interview. “Et pourtant, nous avons été capables de nous serrer les coudes. Ainsi, nous pouvons être à la même table et reconnaître ‘Oh, celui-ci est en colère.’ « Celui-ci est dans le déni », « Celui-ci est dans le marchandage », « Celui-ci est dans l’acceptation. » “Je suis sous le choc en ce moment.” Et nous n’essayons pas de contrôler, de rediriger ou de dicter ce que l’autre devrait ressentir à un moment donné.”

“Nous sommes peut-être dans des endroits légèrement différents (avec notre chagrin) et, pourtant, nous sommes en communauté.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 988.