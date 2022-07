Ashley Judd révèle qu’elle a rencontré son violeur pour une conversation – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Michel Euler/AP/Shutterstock

Ashley Judd a révélé que des années après avoir été violée en 1999, elle avait rencontré l’homme qui l’avait fait pour entendre sa version de l’histoire. Elle a parlé de l’expérience et du travail qu’elle a accompli pour y parvenir lors d’un entretien approfondi avec David Kesler sur son Guérison podcast, sorti le mardi 26 juillet. Même si elle a dit qu’elle appréciait de faire amende honorable, elle a admis qu’elle avait fait beaucoup de travail par elle-même auparavant.

Après avoir détaillé ce qu’elle a traversé pour guérir, Ashley, 54 ans, s’est souvenue d’avoir rencontré l’homme qui l’avait agressée sexuellement. «Nous nous sommes retrouvés dans des chaises berçantes, assis ensemble au bord d’un ruisseau. J’ai dit: “Je suis très intéressée par l’histoire que vous avez racontée pendant toutes ces années” et nous avons eu une conversation sur la justice réparatrice à ce sujet », a-t-elle déclaré.

Avant d’entrer dans les deux d’entre eux se rencontrant après le fait, le Double péril L’actrice a expliqué à quel point sa rencontre avec le violeur l’avait blessée et qu’elle avait fait une tonne de travail par elle-même pour guérir. “Quand un homme m’a violée en 1999, c’était fou, parce que je savais mieux. J’ai été très clair. Mes limites étaient intactes. J’étais déjà une femme féministe adulte et autonome, et que cela puisse arriver dans ces circonstances était inadmissible, imprévu », a-t-elle déclaré. “J’ai eu un processus de justice réparatrice avec cette personne, à quel point mon âme est pleine aujourd’hui, et je n’ai pas eu besoin de sa coopération.”

Ashley a expliqué qu’elle “n’avait pas besoin qu’il fasse amende honorable”, car elle avait fait tellement de travail par elle-même en termes de deuil, de traumatisme et de guérison, et elle s’était liée avec un certain nombre d’autres femmes survivantes. “Il existe de nombreuses façons de guérir d’un deuil. C’est important de rappeler aux auditeurs que je n’avais besoin de rien de lui. C’était juste de la sauce qu’il a fait amende honorable et a exprimé ses profonds remords, parce que la guérison du chagrin est un travail intérieur, ou le voyage avec le chagrin et le traumatisme est un travail intérieur », a-t-elle déclaré.

L’interview a abordé de nombreux sujets et l’approche de guérison d’Ashley, y compris le deuil de sa mère Chez Naomi Judd mort en avril. Après le décès de la star du pays, la fille de Naomi a pleuré sa perte dans un post Instagram, où elle a écrit : « Sois libre, ma belle mère. Sois libre.”