Ashley Judd partage des détails déchirants sur un accident au Congo

Judd a partagé mardi des photos intimes et des détails de l’horrible épreuve de 55 heures au cours de laquelle elle a eu du mal à trouver un traitement pour une blessure à la jambe lors d’un voyage de recherche. Elle a d’abord parlé de l’incident au cours du week-end, dans l’espoir d’attirer l’attention sur le sort de la nation appauvrie qui a besoin d’un meilleur accès aux soins de santé.

«Sans mes frères et sœurs congolais, mon hémorragie interne m’aurait probablement tué et j’aurais perdu ma jambe», a écrit Judd. «Je me réveille en pleurant de gratitude, profondément ému par chaque personne qui a apporté quelque chose de vivifiant et de salut de l’esprit au cours de mon exténuante odyssée de 55 heures.

Décrivant sa jambe comme «grossièrement déformée» pour avoir été cassée à quatre endroits, elle a continué à remercier ceux qui ont aidé à trier sa blessure et à la mettre en sécurité.

«Dieumerci (« Merci à Dieu ») est resté assis, sans bouger ni broncher, pendant 5 heures sur le sol de la forêt tropicale. Il était avec moi dans ma douleur primitive», écrit-elle. « Papa Jean: ça a pris 5 heures, mais finalement il m’a trouvé, misérable et sauvage sur le sol, et a calmement évalué ma jambe cassée. Il m’a dit ce qu’il avait à faire. J’ai mordu un bâton. J’ai tenu Maud. Et Papa Jean, avec certitude, a commencé à manipuler et à ajuster mes os cassés dans quelque chose comme une position dans laquelle je pourrais être transporté, pendant que je criais et me tordais. »