Ashley Judd partage des clichés de la mission de sauvetage de 55 heures après s’être fracassé la jambe lors d’une randonnée au Congo

Ashley Judd a publié une collection de photos qui ont été prises après s’être brisée la jambe.

L’acteur, 53 ans, a subi une chute catastrophique lors d’une randonnée en République démocratique du Congo.

Ashley s’est retrouvée blessée après la panne de sa lampe frontale et elle a trébuché sur un arbre tombé dans la jungle congolaise.

Elle a pu se rendre à l’hôpital après que les habitants l’ont mise en sécurité pendant «une période exténuante de 55 heures».

Et maintenant, la star de Double Jeopardy a partagé ses remerciements pour les personnes qui l’ont aidée, car elle a expliqué que sans leur aimable aide, elle serait « probablement » morte d’une « hémorragie interne » ou aurait pu perdre sa jambe.

Partageant sa gratitude, elle a tapé sur sa page Instagram: « Amis. Sans mes frères et sœurs congolais, mon hémorragie interne m’aurait probablement tué, et j’aurais perdu ma jambe.







(Image: Instagram)



«Je me réveille en pleurant de gratitude, profondément ému par chaque personne qui a apporté quelque chose de vivifiant et de salut d’esprit au cours de mon exténuante odyssée de 55 heures.

Ashley a poursuivi en expliquant toutes les façons dont les individus sont intervenus pour l’aider après son accident – ce que les clichés qu’elle a partagés illustrent.

Elle a poursuivi: « Voici quelques-unes de leurs histoires. Dieumerci a étiré sa jambe et l’a mise sous ma jambe gauche grossièrement déformée pour essayer de la maintenir immobile. Elle était cassée en quatre endroits et avait des lésions nerveuses. Dieumerci ( » Merci à Dieu ») Est resté assis, sans remuer ni broncher, pendant 5 heures sur le sol de la forêt tropicale. Il était avec moi dans ma douleur primitive. Il était mon témoin.

« Papa Jean: ça a pris 5 heures, mais finalement il m’a trouvé, misérable et sauvage sur le sol, et a calmement évalué ma jambe cassée. Il m’a dit ce qu’il avait à faire. J’ai mordu un bâton. J’ai tenu Maud. Et Papa Jean, avec certitude, a commencé à manipuler et à ajuster mes os cassés dans quelque chose comme une position dans laquelle je pourrais être transporté, pendant que je criais et me tordais.









« Comment il a fait cela si méthodiquement alors que j’étais comme un animal est au-delà de moi. Il m’a sauvé. 3 heures sur un terrain accidenté m’emportant Heros.

«Didier et Maradona: Didier conduisait la moto. Je me suis assis dos à dos, le dos contre le dossier. Quand je commençais à m’affaisser, à m’évanouir, il m’appelait pour me remettre en position pour m’appuyer sur lui.

« Maradona a roulé à l’arrière de la moto, je lui ai fait face. Il a tenu ma jambe cassée sous le talon et j’ai tenu la partie supérieure brisée avec mes deux mains. Ensemble, nous l’avons fait pendant 6 heures sur un terrain irrégulier, orné et piqué. chemin de terre qui a des ravines pour la pluie qui coule pendant la saison des pluies Maradona était la seule personne à se porter volontaire pour cette tâche.

« Nous avons une belle amitié, discutant des avantages et des inconvénients de la polygamie et de la monogamie. Je montre deux photos, une dans son chapeau et une dans le mien, qu’il convoite beaucoup!







(Image: Instagram)



« Les femmes! Mes sœurs qui m’ont retenu. Elles m’ont bénie. »

Ashley a été envoyée dans une unité de soins intensifs après avoir subi de graves blessures lors d’une chute d’horreur dans ce pays africain.

Elle a été transférée dans un hôpital en Afrique du Sud car la RDC ne disposait pas des traitements médicaux nécessaires pour faire face à ses blessures.

S’exprimant au New York Times, ce week-end, elle a déclaré: «[I am] dans une unité de traumatologie de l’unité de soins intensifs dans la belle Afrique du Sud, qui m’a accueilli du Congo: un pays que j’aime profondément qui n’est malheureusement pas équipé pour faire face à des blessures catastrophiques massives comme je l’ai eu.







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



«Et la différence entre une personne congolaise et moi est une assurance catastrophe qui m’a permis 55 heures après mon accident pour me rendre à une table d’opération en Afrique du Sud.

Elle a expliqué qu’elle s’était brisée la jambe «en quatre endroits» et qu’elle souffrait de «lésions nerveuses» lorsqu’elle parlait depuis son lit.

Ashley a expliqué qu’elle avait été laissée «hurlant comme un animal sauvage» alors qu’elle était restée allongée sur le sol de la forêt pendant cinq heures pendant que les sauveteurs tentaient de l’atteindre après sa chute.

Elle s’est ensuite évanouie de douleur et «a commencé à être en état de choc» au milieu de l’agonie.

Ashley a ensuite été «emmenée hors de la forêt tropicale par mes frères congolais, qui le faisaient pieds nus, sur des collines, à travers la rivière», ce qui a pris une heure et demie, avant qu’elle ne subisse un trajet de six heures en moto jusqu’à un hôpital.

Elle a ensuite été transférée à Kinshasa pendant 24 heures, avant de finalement s’envoler pour l’Afrique du Sud.

