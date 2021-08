Ashley Judd marche à nouveau six mois après s’être fracassé la jambe

Ashley Judd marche à nouveau, plus de six mois après qu’un terrible accident de forêt tropicale en février lui a brisé la jambe à quatre endroits.

Après des mois à faire la chronique de sa rééducation après l’incident potentiellement mortel, Judd a annoncé dimanche sur Instagram qu’elle marquait une étape importante de son rétablissement en se promenant dans la prairie verdoyante d’un parc national suisse.

« Chers amis, C’est avec révérence et admiration silencieuse que je vous propose cette mise à jour. Aujourd’hui, cinq mois et trois semaines après l’accident dans la forêt tropicale congolaise, j’ai recommencé à marcher, et de quelle manière ! J’ai fait une randonnée dans le #SwissNationalPark », Judd, 53, a écrit à côté d’une galerie Instagram de photos et de vidéos montrant l’actrice marchant à nouveau seule.

« En entrant, je me sentais à l’aise, mon vêtement naturel, chez moi dans mon esprit. Ma jambe et mon pied fonctionnaient à merveille », a écrit Judd, expliquant qu’elle avait gravi la colline accidentée de la région montagneuse pendant une heure et » est descendu avec précaution et facilement. »

Le lendemain, Judd a déclaré qu’elle avait marché sur un autre sentier alpin et qu’elle avait transporté du bois de chauffage jusqu’à sa hutte. « Je dois reconstruire », a-t-elle écrit. « C’est la voie à suivre. Mais je suis à la hauteur des tâches quotidiennes. »

L’accident de février : Ashley Judd fournit des mises à jour de santé après avoir brisé la jambe dans la forêt tropicale

Judd était au plus profond de la forêt tropicale de la République du Congo à la recherche de singes bonobos en voie de disparition en février lorsqu’elle a trébuché sur un arbre tombé et s’est gravement blessée à la jambe droite.

Le 17 février, Judd a partagé pour la première fois sur Instagram des photos de son « odyssée exténuante de 55 heures », du sol de la forêt tropicale aux soins nécessaires – dans lesquels elle était portée par six hommes.

Finalement, Judd a été transportée par avion dans un hôpital sud-africain où elle a subi une intervention chirurgicale de 8 heures.

« Amis. Sans mes frères et sœurs congolais, mon hémorragie interne m’aurait probablement tuée et j’aurais perdu ma jambe », avait-elle écrit sur Instagram à l’époque.

Judd a partagé des photos et des vidéos de son processus de récupération depuis l’incident.

« Maintenant, après avoir pleuré en essayant d’épeler l’ABC avec un pied paralysé… eh bien, vous voyez ! » Judd a écrit dimanche alors qu’elle réfléchissait aux progrès qu’elle avait accomplis, ajoutant qu’elle et son équipe médicale « s’attendaient à ce que mon pied – si jamais – commence à bouger dans un an ».

« Ma jambe ne sera plus jamais la même », a écrit Judd. « C’est une nouvelle jambe. Et je l’aime… Nous avons parcouru un long chemin et avons une vie fabuleuse devant nous. »

