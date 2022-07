Ashley Judd et son violeur présumé ont eu une «conversation sur la justice réparatrice» des années plus tard

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashley Judd a révélé qu’elle et son violeur présumé avaient eu une “conversation sur la justice réparatrice” des années après les faits.

Judd, 54 ans, a raconté à David Kessler la conversation de l’épisode de mardi de son podcast “Healing”. L’actrice a affirmé qu’elle avait été violée en 1999 et que son violeur présumé “avait refait surface très facilement” lorsqu’elle l’avait recherché des années plus tard.

“Pour faire court, nous nous sommes retrouvés ensemble dans des chaises berçantes au bord d’un ruisseau”, se souvient Judd. “Et j’ai dit:” Je suis très intéressé par l’histoire que vous avez racontée toutes ces années. Et nous avons eu une conversation sur la justice réparatrice à ce sujet.”

“Je voulais partager cette histoire parce qu’il existe de nombreuses façons de guérir du chagrin, et il est important de rappeler aux auditeurs que je n’avais besoin de rien de lui et que c’était juste de la sauce qu’il a fait amende honorable et a exprimé ses profonds remords, parce que la guérison du chagrin est un travail intérieur.”

Judd a dit qu’elle “avait perdu le sens de la confiance” à l’époque.

En 2019, alors qu’elle parlait du droit à l’avortement, la star de “Double Jeopardy” a affirmé avoir été violée trois fois.

“Je suis très reconnaissante d’avoir pu accéder à un avortement sûr et légal”, a-t-elle déclaré lors du sommet Women in the World à New York cette année-là. “Parce que le violeur, qui est un Kentuckien, comme moi, et je réside dans le Tennessee, a des droits de paternité dans le Kentucky et le Tennessee. J’aurais dû coparentalité avec mon violeur.”

“Donc, avoir un accès sûr à l’avortement était personnellement important pour moi et, comme je l’ai dit plus tôt, la démocratie commence par notre peau. Nous ne sommes pas censés réglementer ce que nous choisissons de faire de nos entrailles.”

Judd est la fille de feu Naomi Judd et la sœur de la star de la musique country Wynonna Judd.

Elle a fréquenté l’Université du Kentucky et a commencé sa carrière d’actrice de trois décennies après.

Judd est surtout connue pour ses rôles dans “Double Jeopardy”, “Bug”, “Heat” et “De-Lovely”.