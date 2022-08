Ashley Judd dit qu’elle s’est sentie comme une «suspecte possible» dans le suicide de Naomi Judd après avoir été interrogée par la police

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashley Judd a affirmé qu’elle se sentait “acculée” et “impuissante” lorsque la police est arrivée et a commencé à enquêter sur le suicide de Naomi Judd le 30 avril.

Ashley, 54 ans, a appelé les forces de l’ordre pour la façon dont la mort de sa mère a été gérée immédiatement après dans un éditorial du New York Times publié mercredi.

L’actrice a révélé qu’elle avait retrouvé sa mère ce jour-là et qu’elle tenait le “corps en travail” de Naomi avant l’arrivée de la police.

Naomi a admis avoir parlé à la police à l’époque parce que “beaucoup d’entre nous sont socialement conditionnés à coopérer avec les forces de l’ordre”.

“J’ai jailli des réponses aux nombreuses questions d’approfondissement qui m’ont été posées dans les quatre des interviews que la police a insisté pour que je fasse le jour même de la mort de ma mère – des questions auxquelles je n’aurais jamais répondu un autre jour et des questions sur lesquelles je n’aurais jamais pensé à poser mes propres questions, notamment : votre caméra corporelle est-elle allumée ? Suis-je à nouveau enregistré en audio ? Où et comment ce que je partage sera-t-il stocké, utilisé et mis à la disposition du public ?”, a-t-elle écrit.

L’interrogatoire s’est poursuivi alors qu’Ashley voulait “réconforter” Naomi alors que “la vie de la star de la musique country s’estompait”. Elle a affirmé que les entretiens avec la police “semblaient obligatoires”.

Ashley a noté que les policiers spécifiques qui sont arrivés au domicile suivaient très probablement des “procédures d’entretien terribles” et “obsolètes”.

“Je suppose qu’ils ont fait ce qu’ils ont appris”, a déclaré Ashley. “Il est désormais bien connu que les forces de l’ordre doivent être formées à la manière de réagir et d’enquêter sur les cas de traumatisme, mais les hommes qui étaient présents nous ont laissés avec le sentiment d’être dépouillés de toute frontière sensible, interrogés et, dans mon cas, comme si j’étais un suspect possible dans le suicide de ma mère.”

L’activiste politique a également écrit sur le combat de la famille pour empêcher que le dossier d’enquête sur la mort de Naomi ne soit rendu public. Cela inclurait les entretiens familiaux avec la police.

“Ces informations personnelles et médicales profondément intimes n’ont pas leur place dans la presse, sur Internet ou ailleurs, sauf dans nos mémoires”, a déclaré Ashley.

Naomi est morte par suicide le 30 avril.

Ashley et Wynonna Judd ont annoncé la mort de leur mère via une déclaration partagée sur les réseaux sociaux.

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, lit-on dans la déclaration commune. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés. Nous naviguons dans un profond chagrin et savons que, comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”

Quelques semaines avant sa mort, Naomi et Wynonna réunis aux CMA Awards pour une représentation. Le duo a également annoncé qu’il repartait en tournée pour la première fois en 10 ans.

“The Final Tour” est maintenant sur le point de commencer 30 septembre à Grand Rapids, Michigan, et se termine le 29 octobre à Lexington, Kentucky.

Ashley a également expliqué au cours de l’interview que la famille avait compris comment faire son deuil à sa “manière individuelle et respective”.

“L’une des choses que je pense que nous avons bien faites en tant que famille, c’est-à-dire ma pop, ma sœur Wynonna et moi, c’est que nous nous sommes vraiment donné la dignité et l’autorisation de pleurer à notre manière individuelle et respective”, a-t-elle déclaré. dit Kessler lors de l’interview. “Et pourtant, nous avons réussi à nous serrer les coudes. Ainsi, nous pouvons être à la même table et reconnaître ‘Oh, celui-ci est en colère.’ « Celui-ci est dans le déni », « Celui-ci est dans le marchandage », « Celui-ci est dans l’acceptation. » “Je suis sous le choc en ce moment.” Et nous n’essayons pas de contrôler, de rediriger ou de dicter ce que l’autre devrait ressentir à un moment donné.”

“Nous sommes peut-être dans des endroits légèrement différents (avec notre chagrin) et pourtant nous sommes en communauté.”

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter la National Suicide Prevention Lifeline au 988.