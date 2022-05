Ashley Judd dit que maman Naomi Judd a subi un « niveau de catastrophe » avant son suicide

Naomi Judd, à gauche, et sa fille Ashley Judd arrivent à la première de “Olympus Has Fallen” à Los Angeles en 2013. (Jordanie Strauss / Invision / Associated Press)

La star de la musique country Naomi Judd est décédée des suites d’un suicide, a confirmé jeudi sa fille actrice Ashley Judd lors d’une interview “Good Morning America” ​​avec la journaliste d’ABC Diane Sawyer.

La star de “Double Jeopardy” et “Twin Peaks” a parlé en larmes avec Sawyer alors qu’elle partageait les détails de la mort de sa mère le 30 avril, un jour avant que la musicienne de 76 ans et sa fille aînée, Wynonna Judd, ne soient intronisées au Temple de la renommée de la musique country.

La chanteuse de Judds, dont la famille avait auparavant déclaré l’avoir perdue “à cause de la maladie mentale”, a utilisé une arme à feu pour mettre fin à ses jours, et Ashley Judd a déclaré que c’était elle qui avait découvert son corps.

Sa famille – y compris son beau-père Larry Strickland et sa sœur Wynonna – a suppléé Ashley pour divulguer le mode de mort de la matriarche parce que “nous ne voulons pas que cela fasse partie de l’économie des commérages”, a-t-elle déclaré. En fait, des histoires de suicide circulaient déjà en ligne avant l’interview de jeudi avec Sawyer. Ils voulaient également que toute personne souffrant de luttes similaires demande de l’aide avant qu’il ne soit trop tard.

“Ma mère savait qu’elle avait été vue et qu’elle avait été entendue dans son angoisse… et elle a été raccompagnée chez elle”, a déclaré Judd à Sawyer.

“Notre mère ne pouvait pas s’accrocher pour être reconnue par ses pairs. C’est le niveau de catastrophe de ce qui se passait en elle”, a-t-elle déclaré. “Parce que la barrière entre l’estime dans laquelle ils la tenaient ne pouvait pénétrer dans son cœur et le mensonge que lui racontait la maladie était si convaincant.”

Le mensonge, a-t-elle expliqué, était les pensées de sa mère “que tu n’es pas assez, que tu n’es pas aimé, que tu n’es pas digne”.

“Son cerveau lui faisait mal. Ça lui faisait mal physiquement”, a-t-elle déclaré.

Parlant lentement et souvent à travers les larmes, Judd a partagé pensivement d’autres détails et a lu à haute voix une lettre de Wynonna, qui ne pouvait pas être là pour l’interview parce qu’elle “avait besoin de temps pour traiter”.

L’histoire continue

“J’ai besoin de ce temps pour moi”, disait la lettre de Wynonna. “Je ne suis pas encore prêt à parler publiquement de ce qui s’est passé. Je sais donc que vous comprenez pourquoi je ne suis pas là aujourd’hui.”

Ashley a ajouté: “Je vais partager avec vous qu’elle a utilisé une arme. Mère a utilisé une arme à feu. C’est donc l’information que nous sommes très mal à l’aise de partager, mais comprenez que nous sommes dans une position où si nous ne le disons pas, quelqu’un d’autre va.”

Ashley, qui à aucun moment de l’émission n’a utilisé le terme suicide, a déclaré qu’elle avait trouvé le corps de sa mère alors qu’elle visitait la maison de Naomi dans le Tennessee.

“J’ai à la fois du chagrin et un traumatisme en la découvrant”, a déclaré Judd, Sawyer ajoutant que la famille “prie pour que tout le monde honore le reste des détails comme privés”.

“Ma mère a droit à sa dignité et à son intimité. Et il y a donc certaines choses que nous aimerions conserver en tant que famille”, a déclaré Ashley.

“Maman était une causeuse brillante, c’était une star. C’était une compositrice sous-estimée. Et c’était quelqu’un qui souffrait de maladie mentale et avait beaucoup de mal à se lever du canapé – sauf pour aller en ville tous les jours à la Cheesecake Factory où tout le personnel la connaissait et l’aimait”, a-t-elle plaisanté, ajoutant que la chanteuse était “juste une femme infailliblement gentille et sensible. Elle était très isolée à bien des égards à cause de la maladie et il y avait beaucoup de gens qui se sont présentés pour elle pendant les années, y compris moi.”

Les Judds – connus pour le hit de 1990 “Love Can Build a Bridge”, parmi beaucoup d’autres – étaient encore honorés le 1er mai et Ashley et Wynonna ont assisté à la cérémonie émouvante. Le jour de la fête des mères, Ashley a écrit un éditorial poignant pour USA Today et a déclaré qu’elle avait une “rage incandescente” face aux problèmes de santé mentale de sa mère et à une “grossesse non désirée” à 17 ans.

La famille organise un mémorial public – «Naomi Judd: A River of Time Celebration» – au célèbre Ryman Auditorium de Nashville dimanche, qui sera diffusé en direct sur CMT.

Cette histoire a paru à l’origine dans le Los Angeles Times.