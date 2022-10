Ashley Judd dit que la maladresse associée au deuil l’a amenée à se fracturer la jambe après la mort de sa mère

Cette histoire parle de suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Ashley Judd aurait déclaré mercredi que la maladresse associée au deuil l’avait amenée à se fracturer la jambe plus tôt cette année après le décès de sa mère.

L’actrice de “Double Jeopardy”, 54 ans, a déclaré lors d’une série de conversations en association avec les Amis de l’Institut Semel pour les neurosciences et le comportement humain de l’UCLA que “l’accident anormal” s’est fracturé le condyle fémoral près du genou l’été dernier quelques mois seulement après sa mère Naomi Judd , 76 ans, est décédé par suicide, selon le Hollywood Reporter.

Judd a déclaré que c’était elle qui avait retrouvé sa mère le 30 avril au domicile de la star de la musique country dans le Tennessee.

L’actrice a déclaré que sa blessure à la jambe n’était pas grave et qu’elle a guéri en “deux mois, en un clin d’œil” et l’a fait faire une pause pour pleurer.

HARVEY WEINSTEIN ACCUSATEUR ASHLEY JUDD DIT QUE REPRÉSENTER HERSLEF DANS ‘ELLE A DIT’ ÉTAIT UNE ‘CHOSE VRAIMENT SIMPLE À FAIRE’

“C’était ce que c’était”, a-t-elle dit. “La maladresse est associée au chagrin, et il y avait d’autres personnes dans notre famille, après la mort de maman, qui sont tombées dans les escaliers et ont eu des accidents, et c’est exactement ce à quoi la mienne ressemblait. Cela m’a vraiment permis de pleurer. Cela m’a vraiment permis de arrêter ce sur quoi je travaillais à ce moment-là et faire mon deuil.”

Il y a deux ans, la star de “High Crimes” a subi une blessure bien plus grave lorsqu’elle a trébuché sur un arbre tombé lors d’une randonnée en République démocratique du Congo, se brisant la jambe à quatre endroits.

Elle a également parlé de la façon dont ses amis l’ont aidée à traverser les premiers jours après la mort de sa mère.

WYNONNA JUDD RÉPOND AUX RUMEURS QUELQUES AVEC SŒUR ASHLEY AU SUJET DU TESTAMENT DE FEU MÈRE NAOMI : « SE COMBATTRE POUR QUOI ? »

“Le jour où ma mère bien-aimée est décédée par suicide, j’avais tellement de gens à appeler”, a-t-elle déclaré en parlant via Zoom chez sa “maman et papa” dans la même pièce que le mari de sa mère depuis 33 ans, Larry Strickland. “Il y avait cinq femmes qui étaient avec moi quelques instants après que j’ai partagé cette tragique nouvelle avec elles, et ce sont mes sœurs choisies. Je réfléchissais juste pendant la nuit. J’ai eu un de mes réveils à 2 heures du matin pendant la nuit, et je réfléchissais à ces premiers jours après son décès et comment il y avait toujours quelqu’un avec moi chez moi.”

Elle a dit que son partenaire était en Europe quand c’est arrivé, et qu’il « s’est envolé pour Vienne pour récupérer Pop », qui était également en Europe, « et l’a ramené chez lui. [because] Pop n’aurait jamais pu piloter seul ce vol transatlantique. C’était une vraie bénédiction.”

Elle a poursuivi : “Mais mon ami a dormi avec moi dans le lit et m’a tenu la main toute la nuit. C’est la valeur de la communauté.”

Judd a déclaré qu’elle allait mieux à l’approche du sixième anniversaire de la mort de sa mère. Elle prévoit de voir deux concerts de Wynonna Judd ce week-end. Wynonna était censée faire une tournée avec sa mère avant sa mort.

“Je vois deux des concerts ce week-end, ce qui soulève beaucoup d’émotions profondes, à la fois de joie et de chagrin”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Elle et Wynonna ont toutes deux nié les rumeurs selon lesquelles elles se “battraient” pour la succession de leur mère après avoir été exclues de son testament.

“J’ai l’impression que nous sommes connectés d’une manière si différente parce que je suis orpheline”, a déclaré Wynonna au magazine People plus tôt ce mois-ci. “Mes deux parents sont partis et je compte sur Ashley. Elle compte sur moi d’une manière différente, c’est une question de compassion. Il ne s’agit pas de réussir, d’être intelligent et capable. Il s’agit de” je t’aime “. ‘Je vous aime aussi.’ Nous sommes vulnérables les uns avec les autres, et nous sommes tendres.”

Ashley a également évoqué le fait d’ignorer les médias sociaux, qui, selon elle, contiennent des commentaires “ignobles” sur la façon dont elle a pris du poids à la suite de sa blessure et de son deuil.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai pris du poids, et je suis sûre que les gens en parlent, mais je n’y prête aucune attention parce que je sais que c’est une condition temporaire et que le poids va se détacher quand il est censé le faire”, a-t-elle déclaré. a dit. “Ce que les gens pensent de moi ne me regarde pas. Ce n’est absolument pas mon affaire. J’ai une limite saine à ce sujet, mais je sais aussi que la misogynie est une chose réelle dans notre culture. Vous essayez d’être une fois ultra-fit femme qui a 54 ans et qui prend du poids. Cela va déclencher des conversations très sexistes de la part des hommes, des femmes et d’autres personnes de notre culture.