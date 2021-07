Ashley Jones de Teen Mom twerks dans des jeans serrés alors qu’elle mange des pâtes après s’être vantée d’avoir augmenté de cinq tailles

TEEN Mom 2 star Ashley Jones a twerk dans un jean moulant alors qu’elle mangeait des pâtes.

La jeune femme de 24 ans a montré ses mouvements après s’être vantée de sa prise de poids et avoir partagé qu’elle avait augmenté de cinq tailles.

Ashley a twerk dans un jean moulant alors qu'elle mangeait des pâtes

La personnalité de la télévision se vantait auparavant de sa prise de poids

Elle a partagé le clip sur son histoire Instagram et TikTok

Ashley pris à elle Histoire Instagram vendredi pour partager un clip d’elle écoutant de la musique alors qu’elle dégustait un bol de pâtes.

Elle a rapidement commencé à twerk alors qu’elle continuait à manger le repas et a même incorporé le fait de ramasser des pâtes sur son débardeur blanc dans la chorégraphie.

Une fois les pâtes nettoyées de son haut, Ashley se pencha et secoua son butin tout en continuant à apprécier les pâtes.

En avril, le Maman adolescente 2 star fièrement partagé sur elle Histoires Instagram cette elle avait pris du poids.

La star de télé-réalité a posté un selfie miroir tout en portant un haut court vert olive et un jean taille basse, qu’elle a légendé: « Taille 5 maintenant. Au-dessus d’une taille 1 et 0. »

L’annonce de la personnalité de la télévision est intervenue après MTV les fans la « maigre-shaming » l’automne dernier.

Ashley a montré ses meilleurs mouvements dans le clip

Elle a fièrement montré ses compétences multitâches

Ashley a précédemment montré son physique mince dans une vidéo TikTok en novembre, où elle a dansé et chanté dans une tenue deux pièces moulante.

Les fans se sont précipités dans la section des commentaires pour donner leur avis sur sa taille, une personne écrivant : « Respectueusement ! Vous avez perdu beaucoup de poids. »

« J’ai aimé ton poids sur toi », a ajouté un second avec un visage triste.

La star de MTV n’était pas satisfaite des critiques, car elle a rapidement mis en ligne une autre vidéo sur ses ennemis.

Ashley a déclaré: « Je veux juste dire que la honte maigre et la honte grasse sont toutes les deux très grossières parce que si vous venez me voir et dites » Oh mon dieu, vous êtes si maigre, vous devez manger « , je vais être comme ‘Oh mon dieu, tu es tellement gros, pose ta fourchette, salope !' »

Ashley a précédemment révélé qu'elle avait augmenté de cinq tailles

L'admission est intervenue après que les fans l'ont accusée d'être trop maigre

Elle a conclu: « Pour info, c’est ma génétique qui … les gens naturellement maigres existent …. surmontez-le. NE PUISEZ PAS CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE. »

Ashley et son bébé papa, Bar Smith, 24 ans, partagent leur unique enfant, Holly, trois ans, ensemble.

Le couple intermittent a été engagé depuis novembre de l’année dernière.

Bar a été arrêté en mai pour décharge volontaire d’une arme à feu par négligence.

Ashley est fiancée à bébé papa Bar

Ils partagent Holly, une fille de trois ans

En juin, la personnalité de la télévision a parlé de ses difficultés relationnelles passées sur Convos café avec Kailyn Lowry et Lindsie Chrisley.

Ashley a dit Kailyn, 29 : « Vous savez quoi, les gens ne comprennent pas Bar et moi, mais Bar et moi avons été sans abri ensemble – nous avons vécu tellement de choses ensemble que nous essayons juste de le faire fonctionner.

« Nous avons tous les deux grandi sans père biologique, c’est pourquoi – même si nous traversons tellement de choses folles – nous nous efforçons de donner à notre fille quelque chose de mieux. »

Bar a été arrêté en mai

Ashley a ensuite avoué être sans-abri avec Bar, partageant: « Les gens ne savent pas que lorsque je suis tombée enceinte, nous vivions dans une maison piège.

« Il n’y avait pas d’eau courante. Et il faisait de son mieux pour nous aider à continuer, mais je devais juste le dire à ma mère, je ne pouvais même pas réchauffer la nourriture et ma mère m’a dit: » Vous devez revenir. « »

La star a également révélé qu’elle gagnait auparavant ses revenus en tant que strip-teaseuse.