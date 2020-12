FOR WORTH, Texas: Ashley Joens a marqué 33 points et a récolté 11 rebonds pour mener la 23e Iowa State à une victoire de 91-68 sur TCU mercredi soir dans un premier match de la Big 12 Conference.

Joens, qui a été nommée mercredi sur la liste de surveillance du Top 30 des prix en bois pour la pré-saison, a tiré 10 sur 15, effectuant ses 10 lancers francs. C’était son deuxième doublé de la saison et le 20e de sa carrière. Elle avait 20 points en première mi-temps contre TCU (2-1, 0-1).

Kristin Scott a ajouté 15 points pour l’Iowa State (2-1, 1-0). Freshman Aubrey Joens avait quatre trois points et a terminé avec 12 points.

Tavy Diggs a marqué 19 points pour les Horned Frogs (2-1, 0-1), qui ont tiré à 37% du sol. Lauren Heard a ajouté 18 points et Michelle Berry a obtenu 15 points et une équipe de neuf rebonds.

Les Cyclones ont commencé avec une course de 19-5, Ashley Joens a marqué 13 points et les Cyclones ont construit une avance de 28-10 au premier quart. Les 3 points d’Aubrey Joens ont prolongé l’avance de l’Iowa State à 40-15 avec 5:24 au deuxième quart et les Cyclones menaient 54-32 à la mi-temps.

Il y avait 715 participants à l’aréna Ed et Rae Schollmaier avec 6 800 places.

