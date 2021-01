Ashley James a révélé le nom de son bébé alors qu’elle parlait des difficultés auxquelles elle a été confrontée pendant le travail.

L’ancienne star de Made In Chelsea, âgée de 33 ans, a accueilli son premier enfant avec son petit ami Tom Andrews le 9 janvier et elle a révélé qu’ils l’avaient nommé Alfie River Andrews.

Parler à Hello! magazine, Ashley a déclaré que le travail de 18 heures et l’accouchement étaient plus difficiles que les deux marathons qu’elle a courus.

Ashley a déclaré: « J’adore être maman. Chaque jour, je l’aime davantage.

« Avant son arrivée, je souffrais d’anxiété, mais maintenant je me sens calme et content, comme si j’étais faite pour être maman. »







Elle a poursuivi: «J’ai couru deux marathons, mais accoucher est plus difficile.

«J’ai été en travail pendant 18 heures, mais Tommy était avec moi tout le temps, me tenant la main. Et quand Alfie a finalement émergé, c’était incroyable.

« J’avais l’habitude de penser que je ne voulais pas d’enfants. Maintenant, je ne peux pas imaginer ne pas vouloir un bébé ou être sans lui. »

Ashley a déclaré qu’elle n’aurait peut-être pas eu de bébé sans le verrouillage en raison de la pandémie de coronavirus.

Elle a poursuivi: «Notre relation était déjà devenue sérieuse avant son emménagement (lorsque le premier lock-out a été annoncé l’année dernière).

«Il n’y avait aucun des jeux que j’avais rencontrés avec mes précédents petits amis, et vivre ensemble me semblait naturel.

« Il est très axé sur la famille et même si je savais depuis le début qu’il voulait des enfants, je ne me sentais pas prêt. »







Ashley a poursuivi en décrivant comment elle ne se voyait pas mère: «Je ne me suis jamais sentie maternelle et je ne pouvais pas voir une place pour les enfants dans ma vie.

«J’étais ambitieux, j’aimais mon travail et la liberté de voyager, et je pensais que si j’avais un bébé, je devrais tout abandonner.

Ashley a déclaré avoir été touchée par le soutien qu’elle avait reçu d’amis célèbres, dont les stars de The Only Way Is Essex, Lucy Mecklenburgh et Lydia Bright, dont les bébés Roman et Loretta sont nés l’année dernière.

Elle a dit: « Ce sont des mamans vraiment fortes et je peux leur envoyer un message pour obtenir des conseils jour et nuit. »

« Ollie Locke (sa co-star de Made In Chelsea) a également été incroyable, et nous avons reçu tellement de fleurs que notre maison ressemble à celle d’un fleuriste. Et Giovanna Fletcher (qui a récemment remporté I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here) a envoyé un joli message. «

