Ashley James a partagé une mise à jour de la grossesse avec les fans après avoir été convaincue qu’elle allait accoucher le lendemain de Noël.

La star, 33 ans, attend avec impatience la naissance de son premier enfant avec Tommy Andrews et a tous ses valises pour l’hôpital.

Ashley a dit qu’elle était « tellement sûre » que leur petit garçon était en route le lendemain de Noël, disant qu’il était difficile de penser à « autre chose » à l’approche de sa date d’accouchement.

« J’ai l’impression que c’est de toute façon une période de l’année si étrange comme dans la ‘vie normale’ entre Noël et le Nouvel An, mais évidemment avec 2020 c’est encore plus étrange et puis attendre que le bébé vienne est encore plus étrange! » dit-elle dans une vidéo Instagram.

« Comme si je me sentais juste dans ce jour de la marmotte, dans un endroit étrange. Et regardez, nous avons tous les sacs près de la porte ici, et puis nous avons comme le siège-auto et l’oreiller ici parce que nous en étions si sûrs cela se passait le lendemain de Noël.







« Donc, chaque jour, nous sommes comme » ça va être aujourd’hui « et ce n’est pas le cas! Donc je suis probablement assez calme ici mais je suis juste dans cet étrange endroit mental d’attente.

« C’est vraiment difficile de penser à autre chose. »

Et Ashley a jeté un peu plus de lumière sur la fausse alerte, partageant un cliché candide d’elle-même assise les jambes corsées dans son pyjama.







« Hier soir, vers 21 heures, nous pensions en fait que cela * pouvait * arriver… Alors, alors que nous avons mis tous les sacs et le siège d’auto à la porte, nous avons décidé de faire ce que les futurs parents responsables feraient… » elle a écrit: « Et est allée au lit en espérant que nous dormirions un peu. »

« Il s’avère qu’il n’est pas encore tout à fait prêt à faire sa grande arrivée. Mais, cela m’a fait réfléchir aujourd’hui à savoir si je suis prêt et ce que je dois faire d’autre. »

Ashley s’est lancée dans une recherche approfondie sur la naissance, mais a conclu: «Je n’ai pas besoin de lire sur l’expérience de quelqu’un d’autre pour me sentir préparée pour mon propre voyage – ça va être unique pour moi de toute façon.







« Cela dit, Tommy en a lu quelques-uns et je sais qu’ils l’ont habilité. »

Et Ashley a déclaré qu’au milieu de toute la tristesse et de la morosité que 2020 a jeté, elle essaie de rester dans sa «petite bulle de positivité».

« Ces quelques jours entre Noël et le Nouvel An sont toujours aussi bizarres, mais avec Covid, le Brexit et le fait d’être très enceinte en attendant l’arrivée de mon bébé, je me sens encore plus mal », a-t-elle écrit.