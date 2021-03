Ashley James a révélé que sa copine Lucy Mecklenburgh savait qu’elle était enceinte avant son petit ami.

Le DJ et présentateur a accueilli son fils Alfie Rivers dans le monde il y a huit semaines avec son partenaire Tom Andrews, mais Ashley dit que c’est en fait Lucy qui a été l’une des premières personnes à connaître l’heureuse nouvelle.

Ashley a expliqué: «Elle a été l’une des premières personnes à qui j’ai parlé d’être enceinte. Elle savait en fait avant Tommy! Je me souviens que Lucy disait qu’elle savait qu’elle était enceinte parce que ses seins me faisaient mal et que mes seins me faisaient mal alors je lui ai envoyé un message tout de suite. J’étais comme: ‘Qu’est-ce que je fais? Et après?' »

L’ancienne star de Made In Chelsea, Ashley, a également expliqué à quel point Lucy lui a apporté son soutien depuis qu’elle est devenue maman, en particulier en ce qui concerne l’allaitement.

Elle dit de son ami proche et ancienne star de TOWIE, qui est maman de son fils Roman, un, avec son fiancé acteur Ryan Thomas: «Elle m’a donné beaucoup de conseils. Elle a été incroyable. C’est la raison pour laquelle je connaissais des choses comme la languette et que l’allaitement n’était pas aussi facile que de simplement mettre votre bébé sur vos seins.







«J’ai tellement appris d’elle. Je m’approche vraiment d’elle, alors j’espère qu’Alf et Roman deviendront de petits amis d’Essex!

La femme de 33 ans soutient la campagne #TheRealFeed d’Elvie, qui encourage les femmes à partager les réalités de la maternité et de l’allaitement sur leurs flux de médias sociaux.

Ashley elle-même a été félicitée pour ses articles honnêtes sur le fait d’être maman sur Instagram, de sa silhouette post-partum aux selfies d’allaitement.

Et en parlant de ce qu’elle ressent quand les gens qui l’appellent l’allaitement se mettent à «chercher de l’attention», Ashley dit: «Cela me fait plus grossir. D’accord, c’est peut-être une recherche d’attention, mais ce n’est certainement pas une recherche d’attention pour les hommes, mais une recherche d’attention pour les femmes de voir que c’est comme: « D’accord, il n’y a pas de quoi avoir honte parce que tant de femmes s’inquiètent à ce sujet ».









«De plus, si les gens voyaient à quel point les mamelons d’allaitement sont gros, ils se rendraient compte que ce n’est pas une chose sexy! Ce n’est pas moi qui disais: «Hé les garçons, regarde-moi avec mes seins». Ce n’est pas censé être sexy, c’est de la nourriture!

Elle a poursuivi: «Pourquoi est-ce bien, et je ne dis pas que c’est mal non plus, que les marques de lingerie fassent de la publicité pour la lingerie mais pas que les mamans annoncent l’alimentation? Vous ne pouvez pas voir un mamelon qui est évidemment la mauvaise partie pour une raison quelconque.

«Nous devons cesser de le voir comme un moment intime entre maman et bébé ou quelque chose que nous devons dissimuler.»

De soutenir la campagne, Ashley dit que c’est quelque chose qu’elle est «fière» de faire en tant que nouvelle maman.

«Je suis vraiment fière d’en faire partie, même avant la maternité, j’ai dit qu’il était vraiment important de ne pas simplement montrer les moments forts de votre vie, parce que c’est ce que nous faisons», dit-elle.

«Il est facile de se comparer et de supposer que tout le monde a des choses ensemble, mais je pense surtout en lock-out lorsque vous n’avez pas beaucoup d’interaction avec d’autres mamans, si vous ne voyez qu’une version parfaite et raffinée de quelque chose et que vous êtes assis à maison couverte de lait maternel et malade comme moi, alors ça te fait penser: «Suis-je une mauvaise maman? Suis-je un échec?





«Elvie encourage les mamans à partager un #RealFeed plus. Mais ne vous méprenez pas, je pense que c’est génial de montrer les hauts aussi parce que c’est une sensation tellement géniale.

Ashley soutient la campagne #TheRealFeed d’Elvie, qui vise à s’attaquer à la multitude de publications sur la parentalité parfaite d’Instagram et à montrer les réalités de l’allaitement – les hauts et les bas.

Pour plus d’informations et pour vous impliquer, consultez @elvie sur Instagram ainsi que sur le hashtag #TheRealFeed, et rendez-vous sur le site Web d’Elvie pour 15% de réduction sur sa gamme d’allaitement jusqu’au 15 mars 2021. »

