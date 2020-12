Ashley Hebert et JP Rosenbaum prennent un moment pour dire au revoir à leur domicile conjugal.

Les deux anciens de La bachelorette a annoncé sur les réseaux sociaux le lundi 21 décembre qu’ils avaient conclu la vente de la maison Pinecrest, en Floride, qu’ils partageaient autrefois. Le couple, qui a emménagé dans la banlieue de Miami en 2016 après avoir déjà vécu ensemble à New York et au New Jersey, a révélé le 14 octobre qu’ils avaient décidé de mettre fin à leur mariage de huit ans.

« J’ai vendu la maison aujourd’hui », a écrit JP sur sa story Instagram le 21 décembre. « Je ne sais pas ce que je ressens à ce sujet. Un peu déçu, je pense. Vraiment déçu en fait. Prochaines étapes … trouver un nouvel endroit. #Turnthepage. »

Pour sa part, Ashley avait discuté du développement majeur plus tôt dans la journée, juste avant la clôture de la vente. Vers le haut du message sur son histoire, elle a écrit «Bonheur», suivi de «Je vous souhaite tout cela aujourd’hui».