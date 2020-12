Lors de son entretien le WWHL, Ashley, qui s’est déshabillée pour un selfie dans la salle de bain après la grossesse en octobre, a également révélé la façon hilarante de son mari Justin Ervin l’a amenée à dire «je t’aime» en premier.

« Nous jouions à un jeu et il m’a amené à dire: » Je t’aime « . Et il a dit: « J’aime la façon dont tu m’aimes » « , expliqua-t-elle, » Et j’ai dit: « Je t’aime! » Et il est comme, ‘je le savais.’ « Ashley a également souligné qu’elle savait qu’il était » celui « après avoir dit parce que » quand cela est sorti de ma bouche, j’ai eu des picotements là-bas. » Épicé!