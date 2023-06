Ashley Graham porte un bikini sexy pendant ses vacances à Saint Tropez – Hollywood Life

Voir la galerie





Ashley Graham, 35 ans, a partagé des photos et des vidéos de vacances mémorables avec ses fans sur Instagram cette semaine, et certaines d’entre elles l’ont incluse posant dans un bikini accrocheur. Dans un instantané, la beauté se tenait les bras levés et se reposait dans ses cheveux alors qu’elle enfilait un haut de bikini à imprimé animal et un bas de bikini noir à Saint Tropez. Dans un autre, elle était allongée dehors sous le soleil dans un bateau. Elle semblait avoir un petit dysfonctionnement de sa garde-robe sur les deux photos, car de la peau au niveau de sa poitrine dépassait sous son haut de bikini.

Ashley a également porté des lunettes de soleil et des bracelets sur certaines des photos, ainsi qu’une casquette de baseball noire. Elle avait les cheveux tressés de temps en temps et semblait passer un bon moment alors qu’elle appréciait la nourriture épique et les éclaboussures dans l’eau. « envoyé depuis mon iphone », a-t-elle légendé le message.

Une fois le message partagé, les abonnés d’Ashley ont rapidement répondu avec des compliments. « En vacances d’où je viens ! Apprécier! » un adepte a écrit, tandis qu’un autre a écrit: «Charmant! Ça a l’air génial! » Un troisième l’a qualifiée de « magnifique » et un quatrième a partagé : « Merci d’être si réelle et de ne pas avoir modifié vos photos. Inspiration pour le reste d’entre nous.

Avant qu’Ashley ne partage son message de vacances, elle a fait la une des journaux avec son regard sur le Festival de Cannes il y a quelques semaines à peine. Elle a affiché sa silhouette dans une mini-robe transparente avec de la lingerie noire et a filmé une vidéo d’elle-même marchant avec confiance vers la caméra dans le choix de la mode sexy. Elle avait ses longs cheveux lâchés et tenait un sac à main avec une courte bandoulière dans une main.

À peu près au même moment que le Festival de Cannes, Ashley a secoué son look au Chopard Art Gala. C’était une longue robe argentée scintillante qui avait des bretelles sans manches avec des franges suspendues. Elle a accessoirisé la robe avec des boucles d’oreilles violettes pendantes et une bague et a inclus un fard à paupières argenté dans son maquillage.

