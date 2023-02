Ashley Graham dévoile tout sur une photo non filtrée après avoir claqué la culture d’annulation

Ashley Graham a partagé lundi une photo non filtrée de son ventre post-grossesse.

Le modèle Sports Illustrated Swimsuit a attrapé son ventre à deux mains sur la photo Instagram sans légende, révélant une peau lâche.

Ses abonnés l’ont félicitée dans les commentaires, la qualifiant de “la plus vraie que nous connaissions” et d'”inspirante”, en disant : “Nous avons besoin de modèles plus réalistes comme elle.” Alyssa Milano l’a appelée “belle”.

Le message intervient un peu plus d’un an après qu’elle a donné naissance à des jumeaux qu’elle partage avec son mari Justin Ervin. Le couple partage également un fils de 3 ans.

Son message est venu quelques jours après qu’elle a critiqué l’annulation de la culture en disant qu’elle n’avait plus l’intention d’allaiter ses enfants.

“Il y a tout ce truc avec des gens qui vous disent comment nourrir votre enfant”, a-t-elle déclaré dans une interview plus tôt cette semaine sur “The Daily Show” avec l’hôte invité Chelsea Handler.

“Avec mon premier enfant, j’étais comme ‘Je ne peux qu’allaiter, c’est la bonne façon.’ Et puis j’ai eu les jumeaux, et je me suis dit : “Je ne fais pas ça. Vous voulez tous les deux. C’est beaucoup de travail”, a-t-elle déclaré.

Elle a également parlé de ce que la grossesse a fait à son corps.

“C’est comme si votre corps se remplissait de nourriture, et c’est comme si le bébé vous l’aspirait. Et puis le bébé sort, et puis tout d’un coup, vous êtes complètement épuisée”, a-t-elle déclaré.

“Vous avez de l’acné, le poids ne diminue pas, vos seins descendent jusqu’ici quand vous avez terminé, j’ai deux soutiens-gorge actuellement”, a-t-elle ajouté en plaisantant.

Le mois dernier, le mannequin a posté plusieurs photos de ses jumeaux pour fêter leur premier anniversaire.

“Joyeux anniversaire à mes beaux garçons, Roman et Malachie !” elle a écrit. “Vous deux êtes constamment curieux, complètement hilarants et toujours en train de changer. Vous me gardez sur mes orteils et ça vaut vraiment la peine que j’écrive ça depuis le sol de la cuisine, recouvert de Dieu sait quoi. Je t’aime !”

Elizabeth Stanton de Fox News Digital a contribué à ce rapport.