Ashley Graham dénonce l’annulation de la culture dans le débat sur l’allaitement

Ashley Graham en a assez que les gens jugent sa décision d’arrêter d’allaiter.

“Il y a tout ce truc avec des gens qui vous disent comment nourrir votre enfant”, a-t-elle déclaré dans une interview plus tôt cette semaine sur “The Daily Show” avec l’hôte invité Chelsea Handler.

“Avec mon premier enfant, j’étais comme ‘Je ne peux qu’allaiter, c’est la bonne façon.’ Et puis j’ai eu les jumeaux, et je me suis dit : “Je ne fais pas ça. Vous voulez tous les deux. C’est beaucoup de travail”, a-t-elle dit à propos de la pression qu’elle ressentait.

Elle a poursuivi : “J’ai arrêté d’allaiter quand ils avaient cinq mois et je leur ai donné la meilleure formule que j’ai pu trouver en Amérique… et ces petits gars sont si forts et si heureux, donc je ne pense pas que nous devrions dire aux gens comment ils devraient nourrir leurs enfants.”

Graham est maman de trois garçons, Isaac, jumeaux de 3 et 12 mois, Malachie et Roman, avec son mari Justin Ervin.

Le modèle Sports Illustrated Swimsuit s’est également ouvert sur l’impact de la grossesse sur son corps.

“Vous obtenez toutes ces choses incroyables … c’est comme si votre corps se remplissait de nutrition et c’est comme si le bébé vous l’aspirait”, a-t-elle déclaré. “Et puis le bébé sort, et puis tout d’un coup, tu es complètement vidé de tout.”

Elle a reconnu que ce n’était peut-être pas l’expérience de toutes les mères, mais a dit qu’elle connaissait “beaucoup de mères là-bas, la même chose s’est produite”.

“Vous avez de l’acné, le poids ne diminue pas, vos seins descendent jusqu’ici quand vous avez terminé, j’ai deux soutiens-gorge actuellement”, a-t-elle ajouté en plaisantant.