Ashley Graham, 33 ans, pose complètement NUDE dénudant son ventre rond dans un selfie dans la salle de bain alors qu’un mannequin enceinte attend un deuxième enfant

ASHLEY Graham a posé complètement NUDE dénudant son ventre rond dans un selfie dans la salle de bain alors que le mannequin enceinte attend son deuxième enfant.

La mère d’un enfant a partagé la photo révélatrice dans ses histoires Instagram lors d’une escapade tropicale.

Ashley a partagé une photo nue sur Instagram pour montrer son baby bump

Elle a annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant plus tôt ce mois-ci

La femme de 33 ans a attaché ses cheveux dans une serviette, exhibant fièrement son ventre de femme enceinte devant la caméra.

Le mannequin semble profiter de ses vacances à la plage, car elle a publié hier des photos de son mannequinat dans une robe au crochet jaune avec une vue sur l’océan en toile de fond.

Elle a simplement légendé la photo avec des emojis : « «

Annonce de grossesse

Plus tôt ce mois-ci, Ashley a annoncé qu’elle attend son deuxième enfant avec son mari Justin Ervin.

Elle a partagé la nouvelle passionnante tout en affichant son baby bump sur une photo de maternité sur Instagram.

Ashley portait une robe chemise blanche déboutonnée qui découvrait sa bosse tout en posant de côté dans un champ sur fond de mauvaise humeur.

Elle a écrit : « L’année écoulée a été pleine de petites surprises, de grands chagrins, de débuts familiers et de nouvelles histoires.

« Je commence tout juste à comprendre et à célébrer ce que ce prochain chapitre signifie pour nous. »

Ashley et Justin sont déjà parents de leur fils Isaac, âgé d’un an, qui est né le 18 janvier 2020.

Annoncer la naissance de son fils sur Instagram à l’époque, elle a déclaré: «À 18h00 le 18/01/2020, nous avons accueilli 7 livres 5 onces d’amour dans notre monde.

« Rencontrer notre fils a rempli nos cœurs incroyablement plein et nous avons hâte de vous le présenter. »

« J’y travaille »

En février de cette année, le mannequin a déclaré qu’elle était plus que prête à avoir un deuxième bébé.

« Je tomberais enceinte hier si je le pouvais », a-t-elle déclaré WSJ Magazine.

« J’ai eu « accidentellement » des relations sexuelles non protégées pendant que j’ovule juste pour voir si je peux pendant que j’allaite.

Deux mois plus tard, Ashley a déclaré qu’elle et Justin essayaient activement d’avoir un autre bébé.

Alors qu’elle animait The Ellen DeGeneres Show, elle a dit à Amy Schumer qu’elle « y travaillait ».

Elle a ajouté: « Comme, en ce moment, je travaille actuellement dessus. »

Ashley et directeur de la photographie et producteur Justin, 31 ans, mariés en 2010 après s’être rencontrés dans un ascenseur en 2009.

Ouvert sur la maternité

Ashley a été ouvert sur le fait d’être une mère pour la première fois à Isaac.

Elle a parlé de son expérience de la maternité tout en célébrant son premier anniversaire en janvier.

« J’ai appris à aimer d’une manière que je ne savais pas que je pouvais aimer. Jamais », a-t-elle déclaré dans un Youtube vidéo.

« Les gens vous le disent, les gens essaient de vous l’expliquer, mais vous ne connaissez pas l’amour tant que vous n’avez pas un enfant comme ça.

«Je ne peux pas croire à quelle vitesse cette année s’est déroulée en regardant tout: comment vous vous êtes retourné tout seul et avez rampé tout seul et avez commencé à parler et à marcher tout seul.

« Et comment nous jouons avec le ballon, les coups de pied et les lancers, et comment ton papa t’aime tellement et combien je peux voir que tu l’aimes en retour. C’est juste ce beau lien.





Elle a précédemment partagé un photo puissante d’elle-même en plein travail éprouver sa «plus grande douleur».

Le cliché saisissant a été partagé avec ses 13 millions de followers et montre Ashley en train de crier pendant le travail.

Ashley, basée à Los Angeles, a écrit : « C’est le visage de ma plus grande force. La plus grande douleur que j’aie jamais connue et le plus grand accomplissement que j’aie jamais accompli.

Elle a posté hier des photos de son escapade à la plage en train de porter une robe au crochet jaune

Ashley et son mari Justin essayaient activement d'avoir un deuxième bébé

Ils sont déjà parents de leur fils d'un an Isaac