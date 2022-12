Ashley et Robyn appellent Candiace, Robyn expose l’audio

L’épisode de dimanche de Les vraies femmes au foyer du Potomac était un gâchis chaotique et l’utilisation surprenante d’un haut-parleur portable a fait monter les choses d’un cran.

Comme indiqué précédemment, les dames étaient censées célébrer le 59e anniversaire de Karen Huger, mais les choses ont pris une tournure lorsque Mia Thornton s’est affrontée avec Wendy Osefo et lui a lancé un martini.

Depuis, les gens ont choisi leur camp. Les bandits aux yeux verts, Robyn et Gizelle sont clairement #TeamMia tandis qu’Ashley Darby et Candiace Dillard ont plus d’empathie pour Wendy. Karen a cependant été plus naturelle, au grand dam de Mia.

Et malgré la tension imminente dans le groupe, les dames se sont réunies (initialement sans Wendy) pour le dîner d’anniversaire de Karen qui s’est transformé en encore plus de désordre, en partie à cause de Robyn Dixon et d’un son qu’elle a joué pour le groupe.

Robyn Dixon “expose” l’Instagram de Candice en direct sur #RHOP

Au cours de la séance, Robyn a partagé un IG Live de Candiace appelant le groupe à “être faux”.

“Aucune de ces houes n’est réelle”, a déclaré Candiace dans l’audio que Robyn a joué au dîner. «Ils sont tous faux, personne n’est fidèle, tout le monde essaie littéralement de mendier ses petites entreprises à travers la ville. F *** k ces houes!

Malgré la tentative de Robyn de l’exposer, Candice a doublé.

“Pour citer l’ancien proverbe africain, j’ai dit ce que j’ai dit”, a déclaré Candiace qui a qualifié cela d’embuscade et a déclaré qu’elle pensait initialement que Robyn était “la seule à être loyale”. “C’est très choquant de voir quelqu’un que je pensais être un ami essayer de me faire honte”, a-t-elle ajouté. “Comme tu ne vas pas me faire honte, mais tu vas me montrer qui tu es.”

Elle a cependant précisé qu’elle ne parlait PAS de Karen pendant sa diatribe.

“Je n’ai jamais pensé à toi comme quelqu’un qui planifie, qui planifie, ce n’est pas toi”, a déclaré Candiace.

La clarification de Candiace a amené Ashley à alléguer que Candiace parlait de tricherie dans le dos de Karen.

Ashley allègue que Candice a affirmé que Karen trompait son mari

Ashley, qui ne manque jamais une occasion de remuer le pot, a alors fait exactement cela.

“Elle a dit que tu sortais avec d’autres hommes?” demanda-t-elle à Karen. “Que tu étais sorti et sorti avec d’autres hommes.”

Les allégations ont clairement blessé Karen qui semblait être au bord des larmes.

“De quoi parle-t-elle?” a demandé Karen à Candiace qui a nié l’avoir dit.

Les producteurs de #RHOP ont ensuite diffusé un clip de Candiace disant en effet que Karen “se faufilait hors de la ville” et allait au restaurant avec quelqu’un qui n’est pas Ray [Huger]. Plusieurs personnes ont souligné que si Candiace avait effectivement dit cela, elle citait en fait Charrisse Jackson Jordan.

« Vous avez dit ça ? Laissez-moi f **** g clair, je ne jouerai pas à ce putain de jeu », a déclaré Karen. “Je dis ça à toute la putain de table, à moins que vous n’ayez des noms, des photos, des numéros pour que je puisse appeler et interviewer parce que les gens m’aiment”, a-t-elle ajouté. « Je m’arrête et dis bonjour. À moins que vous n’ayez quelque chose de vraiment merdique à mon sujet, fermez-la ! Ne reviens plus sur moi ou sur mon institution.

Candice et Robyn s’affrontent sur son audio

Après l’explosion au dîner, les dames ont essayé de mettre leurs différences alors elles sont sorties dans une boîte de nuit de Miami et ont pris des photos.

Candiace a déclaré aux caméras #RHOP que le groupe se liait alors que des images étaient diffusées de Robyn et Wendy (qui sont des ennemies) s’étreignant et déclarant leur amour l’une pour l’autre. Les images montraient également Candiace et Mia montrant leurs seins.

“Pour la première fois depuis très longtemps, nous nous entendions tous”, a déclaré Candiac dans un confessionnal. “Nous étions amis.”

Cependant, les choses ont apparemment disparu dans le trajet en voiture « flou » de retour à la maison et une Candice émotive a été entendue en train de crier avec Robyn. Ashley a apparemment enregistré ce qui se passait depuis la banquette arrière.

« Vous avez attendu de le faire devant le groupe parce que vous êtes f *** g faux. Tu m’as souri toute la journée ”, a déclaré Candiace après avoir qualifié ce que Robyn avait fait de “foutu” et de “calculé”. ‘Va te faire foutre !’ « Nous avons terminé, point ! » dit Robyne.

Pouvez-vous dire MESSY?

Ce n’est que la pointe de l’iceberg du drame sur #RHOP. Une bande-annonce de mi-saison montre que lorsque Karen est à nouveau confrontée à des allégations de tricherie, elle a une explosion désordonnée avec Charrisse.

Non seulement cela, mais elle a également montré de l’ombre à Robyn et allégué que son partenaire Juan avait une fille qui “lui ressemble”.

Que pensez-vous de la révélation audio de Candiace et du dernier drame sur Les vraies femmes au foyer de Potomac?