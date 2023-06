Ashley et Naomi Biden assistent au dîner d’État de la Maison Blanche pour l’Inde : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Président celui de Joe Biden fille Ashley et petite-fille Noémie étaient toutes les deux magnifiques alors qu’elles assistaient au dîner d’État avec l’Inde le jeudi 22 juin. Les deux femmes semblaient prêtes à passer un bon moment tout en célébrant le lien que les États-Unis partagent avec l’Inde. Chaque femme a bercé une robe étincelante en entrant dans la fête.

La petite-fille de Joe, Naomi, 29 ans, portait une combinaison argentée scintillante avec des paillettes au dîner d’État. Elle a complété le look avec une paire de talons assortis et une pochette qui allait avec. Son mari, Pierre Neal, est allé avec un smoking noir classique pour l’événement.

La tante de Naomi, Ashley, 42 ans, éblouie dans une robe blanc cassé à paillettes. Elle avait également une cape rose saumon parfaitement assortie à la robe. Elle l’a accessoirisé d’un collier de perles. Elle a souri aux photographes en entrant dans le dîner d’État. Ashley a assisté à l’événement avec Seema Sadananda, qui est le directeur de la justice pénale de l’ACLU.

Une poignée de membres de la famille du président ont assisté au dîner d’État de la Maison Blanche avec l’Inde. Outre sa petite-fille et sa fille, le fils de Joe Chasseur Biden assisté avec sa femme Mélissa Cohen Biden, peu de temps après, il a conclu un accord de plaidoyer dans ses charges fiscales. le frère de Jo James Biden est également venu avec sa femme Sara.

Le dîner d’État a eu lieu environ sept mois après que Naomi ait assisté à un autre événement très spécial à la Maison Blanche : son mariage ! Elle et Peter se sont mariés sur la pelouse sud le 19 novembre. Naomi a posté des tonnes de magnifiques photos du jour de leur mariage sur son Instagram.

Joe et la Première Dame Jill Biden a accueilli des tonnes d’invités, y compris des célébrités et des officiels au dîner d’État avec le Premier ministre indien Narendra Modi jeudi. Jeudi, le président a publié une photo de lui-même et de la première dame accueillant Modi à la Maison Blanche avant le dîner d’État.

