Ashley Darby révèle la réaction de son ex Michael à la romance de Luke Gulbranson Mopays.com

Les vraies femmes au foyer du Potomacc’est Ashley Darby a romancé Maison d’été étoile Luc Gulbranson depuis qu’ils se sont réunis à la BravoCon de cette année à la mi-octobre, et sur les nouveaux épisodes de cette semaine de HollywoodLa Viec’est Faites attention Puh-Lease ! podcast, la femme de 34 ans révèle comment son ex Michael, 63 ans, pense de leur relation. “Je ne pense pas qu’il serait fan de moi avec n’importe qui… du tout », nous a-t-elle dit. “Et honnêtement, Luke et moi apprenons encore vraiment à nous connaître. Nous nous connaissons à peine depuis un mois, donc bien qu’il y ait beaucoup de spéculations à notre sujet, nous sommes vraiment dans la phase de début d’apprendre à nous connaître.

“En fait, nous nous voyons assez souvent”, a-t-elle déclaré, malgré le fait qu’elle vit à Potomac et qu’elle partage son temps entre New York et le Minnesota. « Il est venu visiter [me] une semaine après BravoCon. Et j’étais juste là le week-end dernier, donc nous nous voyons beaucoup, et nous FaceTime tous les jours, donc nous apprenons à nous connaître et j’apprécie qu’il fasse cet effort. Plus récemment, ils ont profité d’un rendez-vous amoureux lors d’un match de hockey des Capitals à Washington, DC, et une photo qu’ils ont prise ensemble (voir ci-dessous) est devenue instantanément virale sur les réseaux sociaux.

Comme l’a dit Ashley, ils ne se fréquentent que depuis la mi-octobre, mais cela a encore été assez de temps pour causer des problèmes entre elle et Michael. Elle a expliqué, “[Michael and I] ne parlez pas en dehors des enfants. Je pense que c’est juste une chose chaude – vous savez, j’ai été repéré publiquement avec quelqu’un et cela n’aide pas la situation entre nous. En fin de compte, nous gardons les enfants comme notre principale priorité. Heureusement, même si nous sommes mesquins les uns envers les autres, lorsque nous commençons à parler des enfants, cela nous ramène directement à l’âge adulte.

Et Ashley pense vraiment qu’elle a pris la bonne décision de mettre fin à son mariage en février. Elle nous a dit : « Plus le temps a passé, plus j’ai vraiment eu l’impression d’être une personne différente. Je ne suis plus la personne que j’étais quand je l’ai épousé. Et vu qu’il a 63 ans, pourquoi perdre son temps ? Pourquoi perdre mon temps à être dans une situation où nous ne sommes pas heureux et où il semble que nous ne pouvons pas être heureux ? »

Pour l’instant, la mère de deux enfants – elle partage des fils doyen3 et Dylan, 1, avec Michael – regarde vers son avenir, et cela inclut Luke. Quand nous lui avons demandé si elle ou Luke apparaîtraient un jour dans les émissions de l’autre, elle a dit : « Ne jamais dire jamais ».

Ashley, qui a épousé Michael en 2014, a annoncé qu’ils avaient mis fin à leur mariage en avril, alors que le casting tournait la saison 7 de RHOP. Et leur divorce imminent se joue dans la série.

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer du Potomac diffusé le dimanche à 20h sur Bravo.