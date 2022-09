Ashley Darby et d’autres assistent au Buzzy NYFW Bash de MEFeater

OK, MEFeater !

MEFeater Magazine s’est associé à la marque de vêtements Tier, CÎROC Ultra-Premium Vodka et DeLeón Tequila pour une soirée NYFW super cool qui a fait sortir la star de ‘RHOP’ Ashley Darbyvedette de “Sweet Life” Jerrold SmithÉtudiant de première année XXL KenTheManrappeurs viraux Guapdad 4000 et Tropiestar émergente du R&B Ton Stithjoyau R&B sous-estimé Tinkstar des réseaux sociaux Cléotrapastyliste de célébrités Pilar Scratchanimateur de télévision populaire Rémi Joneset beaucoup plus.

L’événement animé s’est déroulé au SNS Bar à New York où les créateurs de goût, les créateurs de mouvement et les mavens de la mode se sont réunis pour la soirée la plus UNIQUE (*Beyoncé voice*) de NYFW.

Pendant qu’ils dansaient, se défoulaient et posaient pour des photos, les invités ont dégusté des cocktails spéciaux avec la nouvelle CÎROC Passion, la CÎROC Vodka et la DeLeón Tequila Blanco.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

À quelques semaines seulement de la première très attendue de la saison 7 de “RHOP”, Ashley Darby, la “femme au foyer” nouvellement célibataire, a fait la fête des mois après avoir demandé la séparation d’avec son mari, Michel Darby.

Même si elle garde des détails pour le spectacle, Showbiz Aide-mémoire rapporte qu’Ashley a parlé de sa séparation dans un épisode de la Pièce latérale podcast.

“Malheureusement, je ne peux pas trop en parler car cela fait partie de la série, et nous sommes en train de filmer en ce moment. Mais bien sûr, lorsque nous aurons terminé le tournage, je serai plus qu’heureux d’en parler.

Dans une déclaration précédente sur Bravo’s Daily Dish, Ashley a déclaré qu’elle et son mari, une personne âgée australienne, sont tous deux à des “étapes très différentes” de leur vie et “ont des objectifs très différents” pour leur avenir.

Cependant, elle a confirmé que une situation précise était la goutte qui a fait déborder le vase.

“Mais oui, il y a eu un événement finalement qui a été le catalyseur de ce qui se passait déjà entre nous. Je ne le déteste pas. Il n’y a pas de ressentiment. C’est juste comme ça.

En plus de gérer la séparation en public et devant les caméras, Ashley a déclaré qu’elle vivait toujours avec son ex de 62 ans.

Bien qu’elle ait dit que vivre avec Michael est “un défi”, cela aide à coparentalité leurs fils doyen2 et Dylan1.