Ashley Darby, enceinte de RHOP, devient complètement nue dans le bain et porte de la lingerie transparente pour une grande séance photo de maternité

La star de REAL Housewives of Potomac, Ashley Darby, est magnifique alors qu’elle se met complètement nue dans le bain pour sa grande séance photo de maternité.

La future maman de deux enfants, 32 ans, a partagé des clichés capturant les derniers moments précieux de sa grossesse avec ses fans.

Ashley a posté les photos épanouies montrant sa bosse grandissante sur son compte Instagram avec la légende: «Nous sommes à quelques minutes de nous unir avec notre doux fils. Je vis toutes les émotions de l’arc-en-ciel en ce moment ♥ ️ »

Dans le trio de photos, la star de télé-réalité se détend dans un bain d’eau trouble entourée de fleurs et de guirlandes, sa modestie protégée par des mains et des fleurs stratégiquement placées.

Sous les belles photos, les fans se sont précipités pour amasser des compliments et des félicitations pour Ashley.

L’un d’eux a écrit: « Omg tu es magnifique 😍❤️ »

«Belles félicitations», jaillit un autre.

Tandis qu’un troisième a écrit: «Magnifique! Prier pour un accouchement et un bébé beaux et sains 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 »

Sur une autre photo, Ashley porte de la lingerie bleue transparente et une magnifique robe de chambre bouffante de la même couleur.

Debout devant un fond de tourbillons blancs, la maman avait l’air angélique, ce qu’elle a fait écho dans sa légende – « Dire que je suis sur Cloud 9 serait un euphémisme aux proportions épiques. »

Ashley et son mari Michael Darby ont déjà un fils de 20 mois, Dean Michael, et ont été ravis d’apprendre qu’ils avaient un autre garçon.

Le RHOP a annoncé le sexe de son bébé en novembre de l’année dernière avec une vidéo de Michael faisant du vélo autour de Washington, DC, avant d’arriver à une bannière bleue qui dit: « C’est un garçon !!! »

Ashley s’est assurée de rendre hommage à son beau fils Dean avec un message sincère avec une adorable photo d’eux se tenant la main.

Elle a écrit en dessous: «Cela me frappe vraiment – ce sont les derniers moments où Dean est mon seul bébé. Bien que je sois excité au-delà des mots pour notre famille grandissante, je dois donner de l’espace et une reconnaissance pour le voyage que Dean et moi avons parcouru jusqu’à présent.

L’année dernière, Ashley a choqué les téléspectateurs et ses collègues Real Housewives quand elle s’est vantée d’avoir eu des trios avec son mari Michael.

La star de Bravo a rendu la révélation juste quelques jours après avoir admis qu’elle «sentait» les sous-vêtements de Michael pour l’attraper en train de tricher.

Le joueur de 32 ans a été confronté à Candiace Dillard et Gizelle Bryant sur des allégations selon lesquelles un ami commun avait vu Michael dans un club de strip-tease et il avait prétendu avoir une «femme et un petit ami».

Candiace a demandé à Ashley: « Je sais que vous ne posez pas de questions directes mais posez-vous des questions indirectes? »

« Je ne me contente pas de poser des questions, Candiace », a ensuite partagé Ashley, « Je lis des e-mails, des SMS, je renifle des sous-vêtements, tout. »

Gizelle a commencé à rire dans son pull pendant que Candiace éclata de rire, et Ashley ajouta: « Je jure devant Dieu. »