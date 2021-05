Ashley Danielsen, la soeur rarement vue de maman adolescente Farrah Abraham, refait surface dans la nouvelle vidéo de leur mère Deb

La soeur rarement vue de maman Farrah Abraham, Ashley Danielsen, a refait surface dans la nouvelle vidéo de leur mère Deb.

Contrairement à sa mère et à sa sœur, Ashley a maintenu une vie assez privée.

Youtube / Debra Danielsen

Debra Danielson a célébré la fête des mères entourée de sa famille[/caption]

Youtube / Debra Danielsen

Farrah Abraham a retrouvé sa sœur Ashley[/caption]

Dans un nouveau Vidéo Youtube partagée par Deb lundi, la star de Teen Mom OG a raconté comment elle a passé sa fête des mères entourée de ses proches.

Le musicien en herbe a d’abord retrouvé Farrah, 30 ans, et Sophia alors qu’ils allaient chercher la mère de Debra pour le dîner.

Au dîner, ils ont rencontré la sœur de Farrah, Ashley, marquant quatre générations de la famille.

Ashley s’est particulièrement démarquée avec ses cheveux noirs et sa peau bronzée alors qu’elle coupait la nourriture de sa fille Sylvia.

Youtube / Debra Danielsen

La mère de Deb était également au dîner[/caption]

Youtube / Debra Danielsen

Ashley a emmené ses deux enfants[/caption]

Youtube / Debra Danielsen

Elle a aidé à couper la nourriture de sa fille[/caption]

«Donc, nous célébrons aujourd’hui quatre générations et c’est ce que nous faisons», a-t-on pu entendre Debra en déplaçant la caméra sur chaque membre de la famille.

«Voici Gigi, arrière-grand-mère, ma mère. Ensuite, il y a Farrah, Ashley, Sophia, Sylvia (la fille d’Ashley) et Axel (le fils de Sylvia).

Elle a poursuivi en déplaçant la caméra vers elle: «David et puis moi! Tellement bonne fête des mères, tout le monde!

Contrairement à Ashley, Debra et Farrah adorent être sous les feux de la rampe.

Se référer à la légende

Farrah a récemment visité la tombe de son bébé papa[/caption]

Getty

Farrah n’a pas encore bougé après sa mort[/caption]

Malheureusement, cela n’a pas rendu la maternité plus facile pour Farrah, car elle a récemment admis avoir eu des jours «frustrants et déprimants» en tant que mère célibataire en visitant la tombe de son défunt bébé papa.

Avant la célébration, la star de télé-réalité a visité la tombe de Derek Underwood avec sa fille, Sophia.

Parce qu’il est né le 8 mai, Farrah et Sophia ont décoré la pierre tombale de Derek avec des ballons et des pancartes de joyeux anniversaire.

Dans la vidéo, Farrah a parlé de son ancien partenaire, décédé à l’âge de 18 ans, et a déclaré: «Il n’était pas seulement un cadeau à une mère à un moment donné, mais il me rappelle qu’il m’a fait l’un des plus grands cadeaux de ma durée de vie. »

Instagram

Derek est mort dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que 18 ans et deux mois avant la naissance de Sophia[/caption]

Instagram

Malgré que leur homme se bat à la télévision, Farrah et sa mère sont maintenant en bons termes[/caption]

La star de Teen Mom se décrit comme une mère qui a «des jours solitaires, des jours tristes», en plus des jours «frustrants».

De retour en 2008, Derek est décédé d’un accident de voiture.

Le 28 décembre, l’ancien partenaire de Farrah aurait perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il conduisait.

La voiture a dérapé et s’est renversée sur un poteau électrique, ce qui a tué Derek et le passager Zachary Mendoza.





Sophia est née le 23 février 2009, deux mois seulement après la mort de Derek.

Quant à Debra, elle a récemment a révélé qu’elle sortait un nouveau clip vidéo comme elle s’est rendue sur Instagram samedi pour partager un aperçu.

Instagram

Debra a maintenant une carrière musicale[/caption]