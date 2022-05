Ashley Callingbull, mannequin SI Swim, raconte l’histoire en tant que première femme autochtone dans un numéro: «Je devais le faire»

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashley Callingbull brise les barrières un flash d’appareil photo à la fois.

Le mannequin de la nation Enoch Cree dans la province de l’Alberta, au Canada, entre dans l’histoire en tant que première femme autochtone des Premières Nations à apparaître dans Sports Illustrated Swimsuit. Le magazine sortira en kiosque le 19 mai.

Le joueur de 32 ans, finaliste du SI Swim Search de cette année, a été choisi parmi des milliers de candidatures pour être transporté par avion en République dominicaine et photographié par le célèbre photographe Yu Tsai. Le gagnant du casting annuel deviendra une recrue dans le numéro 2023.

La conférencière motivatrice et reine du concours a expliqué à Fox News Digital pourquoi elle avait essayé cette année, comment elle avait surmonté ses insécurités personnelles et ce que cet honneur signifie pour elle aujourd’hui.

Fox News: Qu’est-ce qui vous a poussé à essayer le SI Swim Search ?

Ashley Calling Bull : J’ai vu que SI a créé un réseau Swim Service, où les femmes peuvent se joindre et avoir différentes discussions. C’était une question d’autonomisation des femmes, et cela m’a vraiment encouragé à m’impliquer. Et, la vérité est que je me sentais prêt. J’étais prêt pour ça. Je voulais le faire l’année dernière, mais la vie est devenue si occupée. Mais cette fois, je savais que je devais le faire. Je savais que des milliers de femmes allaient l’essayer, mais je ne pouvais pas rater ma chance.

Fox News: Comment était-ce de recevoir l’appel ?

Callingbull : Il était six heures du matin. J’étais encore au lit. Je ne pouvais pas dire si je rêvais encore ou à moitié éveillé. On m’a dit : « Es-tu prêt à partir en République dominicaine ? Je pleurais. Je me suis retournée et j’ai embrassé mon mari. J’étais si heureux que je ne pouvais pas me rendormir *rires*. J’étais tellement excité.

Fox News: Avez-vous suivi le magazine avant d’essayer?

Callingbull : La première fois que j’ai vu Sports Illustrated, c’était dans les années 90. C’était l’époque des mannequins. Je me souviens avoir vu Tyra Banks. C’était si rare de voir une femme de couleur en couverture d’un magazine. Cela m’a fait me sentir en sécurité. J’ai pensé : « Peut-être qu’un jour je pourrai briser les barrières à ma façon. Si elle peut le faire, je peux le faire. C’est bien plus que simplement voir un visage. La représentation compte.

En tant que femme, je veux que ma voix soit entendue. Je voulais briser ces stéréotypes sur les peuples autochtones. Je veux que nos gens aient le sentiment d’avoir leur place là où ils veulent aller. Toute ma vie, j’ai entendu des termes racistes. On m’a dit que ma peau n’est pas belle, ma culture n’est pas belle. Je n’avais pas l’impression d’être à ma place nulle part.

J’étais une fille peu sûre d’elle de la réserve. Je n’ai jamais osé avoir des rêves parce que je n’ai vu personne là-bas qui me ressemblait poursuivre ces rêves. Maintenant, je suis dans une position où je peux ouvrir la porte pour que d’autres femmes autochtones entrent confortablement dans cet espace. C’est juste fou de penser que cette fille peu sûre d’elle est une femme forte et autonome qui est à l’aise dans la peau dans laquelle elle est. Je me sens belle et je veux aider les autres femmes à ressentir la même chose.

Fox News: Y a-t-il déjà eu un moment où vous vous êtes sentie en insécurité parce que vous n’aviez pas l’impression de correspondre aux soi-disant standards de beauté ?

Callingbull : Bien sûr, j’étais en fait sur une scène nationale pour un concours. Maintenant, en 2010, j’étais la seule femme autochtone à concourir. Un média a décidé de faire une blague à ce sujet. Je me souviens qu’ils ont écrit : “Une femme autochtone est en compétition. Je me demande ce qu’elle va faire pour son talent. Va-t-elle signer des chèques d’aide sociale avec ses orteils ou avaler Lysol ?”

Eh bien, cela ne volerait pas aujourd’hui. Mais pour une raison quelconque, c’était acceptable d’écrire en 2010. Les gens m’associaient à ce stéréotype, et il était tellement amplifié parce que je suis si fier d’être autochtone. Je portais mes insignes. Je n’ai changé pour personne à ce concours. Je me souviens que seule ma mère pouvait se permettre d’aller au concours parce que c’était trop cher. Je suis arrivé dans le top cinq. Je me tiens ici dans ma tenue traditionnelle. J’ai regardé les femmes à côté de moi, et elles portaient toutes des robes de soirée typiques. Pendant un moment, je me suis senti si seul.

J’ai alors commencé à entendre une femme chanter notre chant traditionnel. Je pensais que je devenais fou. Et j’ai réalisé que des Autochtones venaient me soutenir. Mon peuple est venu me soutenir. Et cela a soufflé un feu en moi. Ça m’a soulevé. Et je savais, à ce moment-là, que j’allais appartenir, quelles que soient les barrières que je devais traverser. Même si je devrais me battre encore plus dur juste pour être dans cet espace. Je n’allais changer pour personne.

Fox News: Vous entrez dans l’histoire en tant que premier mannequin autochtone du magazine. Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Callingbull : C’est un tel honneur. Non seulement cela a changé ma vie, mais cela peut changer la vie des autres. Je suis tellement heureux. Mon cœur se sent heureux. On a l’impression de sourire. C’est ce que cet honneur me fait ressentir.

Fox News: Comment était-ce de faire enfin le tournage?

Callingbull : C’est à ce moment-là que ça m’a finalement frappé. C’était réel. Je ne pouvais pas croire que j’étais sur le plateau… Je m’imprégnais de chaque instant. Et une fois que le tournage a commencé, j’étais tellement excité. Je me sentais tellement confiant – plus confiant que je ne l’ai jamais été de toute ma vie. Cela m’a donné ce carburant que je peux faire de plus grands changements et faire plus de choses.

Toute ma vie, je me suis senti jugé. Je veux utiliser cette plateforme pour amplifier ma voix, célébrer qui je suis et élever ceux qui me ressemblent. C’est un moment de fête. Je me souviens [photographer] Yu Tsai était si encourageant. C’est quelqu’un qui a shooté tous les mannequins de SI. Et pourtant il était si accueillant et gentil. Je savais que j’étais à ma place et ça faisait du bien.

Fox News: Comment vous êtes-vous préparé physiquement pour votre tournage ?

Callingbull : Vous savez, au début de la pandémie, j’ai commencé à me sentir perdu. Tout mon travail devait devenir virtuel et une grande partie de ce que je fais tourne autour des voyages et du travail avec les jeunes. Mais pour les peuples autochtones, nous croyons que le mouvement est un médicament. Je voulais me sentir mieux, alors j’ai commencé à m’entraîner. J’allais courir avec mon chien et cela m’a fait me sentir à nouveau en bonne santé.

Je suis aussi une danseuse de jingle dress. Être dans la nature m’a fait me sentir libre. C’est ma connexion à la terre, être à l’extérieur. Donc, avant même de faire SI, je voulais travailler sur mon entraînement en force et être dans la forme la plus saine possible, afin que je puisse me sentir bien. Et je me prépare toujours à jingler en été. Au moment où SI est arrivé, courir était devenu ma routine… Je voulais simplement être la meilleure version de moi-même. Et SI veut juste que vous vous sentiez à l’aise et confiant comme vous l’êtes. Je grignote encore beaucoup *rires*.

Mais la musculation et la course font partie de mon parcours. L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai commencé à m’entraîner était ma santé mentale. Je n’avais aucune motivation. Courir avec mon chien et m’étirer à l’extérieur m’a éclairci la tête. Et quand je suis fort mentalement, j’ai l’impression que je peux tout conquérir. Travailler sur mon physique était si important pour aider mon mental et mon spirituel [health]. Même si j’accomplis une petite petite séance d’entraînement, j’ai l’impression d’avoir accompli quelque chose. Et à partir de là, je me sens prêt à accomplir n’importe quoi. Il s’agissait de m’améliorer. Et c’était ma véritable motivation.

Fox News: Quel est le message que vous espérez que les femmes et les jeunes filles recevront lorsqu’elles verront votre photo dans SI pour la toute première fois ?

Callingbull : Je veux que toutes les femmes s’aiment et s’apprécient pour la façon dont elles ont été créées. Je veux qu’ils vivent sans peur et ne laissent jamais la peur les empêcher de poursuivre leurs rêves, qu’ils soient grands ou petits. J’étais une petite fille anxieuse qui n’osait pas rêver. Mais je suis maintenant une femme forte et résiliente. J’espère que mon image fera savoir aux autres qu’ils ne sont pas seuls.