Ashley Cain a partagé sa gratitude après que plus de 100 000 personnes ont rejoint le registre des cellules souches suite à son appel à l’aide pour sauver la vie de sa petite fille.

L’ancienne star de Ex On The Beach a été dévastée après que sa petite fille Azaylia a été diagnostiquée avec une leucémie myéloïde aiguë en octobre.

La belle fille de 30 ans est aux prises avec l’une des formes les plus rares de leucémie et a besoin d’une greffe de cellules souches pour vaincre la maladie.

Ashley et sa partenaire Safiyya Vorajee se sont immédiatement tournés vers les réseaux sociaux pour plaider auprès des fans afin de les aider à trouver un donneur approprié dans le but de sauver la vie de leur enfant de quatre mois.

Et après avoir détaillé le diagnostic déchirant d’Azaylia, le couple a été complètement submergé par le soutien sans fin qu’il a reçu.







(Image: mrashleycain / Instagram)



Ashley a maintenant expliqué comment la gentillesse des étrangers a atténué ses troubles.

S’adressant à The Sun, il a déclaré: «Quand Azaylia avait besoin d’un donneur, le nombre de personnes qui se sont réunies immédiatement pour commander des kits de test, faire les tests et les renvoyer, était fou.

«Le DKMS et Anthony Nolan obtiennent probablement entre 30 000 et 40 000 registres par an. Nous avons accueilli 80 000 personnes en un seul week-end. »







(Image: Instagram)



La star de télé-réalité a poursuivi: «Il dépasse désormais 100 000 personnes. Et non seulement ils aident Azaylia, mais ils aident les milliers de personnes qui ont également besoin de donateurs.

« Pour ce soutien, nous serons éternellement reconnaissants. »

En octobre, Ashley a annoncé la triste nouvelle de la santé d’Azaylia dans une vidéo Instagram.

Il a déclaré: «Hier, j’ai dû traverser quelque chose qu’aucun parent au monde ne devrait subir.







(Image: mrashleycain / Instagram)



«L’expérience la plus bouleversante, terrifiante et déchirante que j’aie jamais vécue.

«J’ai découvert que ma belle fille Azaylia Diamond Cain avait été diagnostiquée avec une forme très rare et agressive de leucémie qui s’est accompagnée de nombreuses complications.







(Image: Ashley Cain / Instagram)



Il a ajouté: «Tous ceux qui le souhaitent, s’il vous plaît, dites une prière pour ma belle et courageuse petite fille Azaylia qui mène actuellement une bataille pour sa vie!»

Azaylia a été transportée à l’hôpital pour des tests à l’âge de huit semaines seulement et son diagnostic a été découvert.

Les médecins ont dit au couple que leur bébé avait une forme agressive de leucémie et des tumeurs aux poumons, à l’estomac et aux reins.